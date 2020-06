47-årig forretningsmand og en direktør på 62 år kræves fængslet af Bagmandspolitiet.

I en ny stor svindelsag har Bagmandspolitiet rejst sigtelse om hvidvask af 361 millioner kroner. Det kommer frem i et retsmøde i Københavns Byret torsdag.

En 47-årig mand sigtes for over tre omgange i relation til tre forskellige selskaber at have modtaget store millionbeløb, hvorefter han skal have videresendt pengene til en række selskaber i udlandet.

Men han vidste, at der var tale om penge fra kriminalitet, hævder politiet.

To anklagere vil kræve både den 47-årige samt en 62-årig direktør varetægtsfængslet. Sidstnævnte sigtes for hvidvask af 80 millioner kroner. Begge var blandt de anholdte under en politiaktion onsdag.

/ritzau/