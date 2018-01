Konkurskongen Bryan Göddert har over 600 forliste selskaber bag sig. Nu er han blevet dømt i en straffesag.

København. Københavns Byret straffer en forretningsmand, som har flere end 600 konkurser bag sig, med betinget fængsel i otte måneder.

Bryan Göddert var tiltalt for en stribe systematiske overtrædelser af bogføringsloven i forbindelse med sit virke som konkurskonge.

Gennem de seneste år har Bryan Göddert gjort det til en levevej at overtage nødlidende selskaber med henblik på at lade Skat erklære dem konkurs.

Konkurserne har typisk været på statens regning, idet regnskaber og bilag har haft det med at forsvinde. På den måde har chancen for at finde penge til at betale kreditorerne - typisk Skat - været forsvindende små.

Under retssagen har den tiltalte ifølge Randers Amtsavis anført, at han i forbindelse med overtagelsen af de mange virksomheder aldrig kalder sig "direktør".

I stedet optræder han som eksempelvis "afviklingsdirektør" eller "mødedirektør", og derfor mener han ikke at kunne gøres ansvarlig for, at regnskaberne pludselig er væk, når selskabet ender i skifteretten.

- Vi har ikke haft andre sager af dette omfang, så det er på mange måder en prøvesag, også i forhold til strafniveauet, har senioranklager Lisette Jørgensen tidligere sagt til avisen Danmark.

I den forbindelse understregede Göddert, at forretningen med at lade selskaber gå konkurs og lade regnskaber forsvinde, vil fortsætte.

- Jeg laver små ændringer i min forretningsmodel. Der er tusind, der gerne vil have 5000 kroner for at være direktør i 14 dage. Jeg får bare en større udgift og må sætte mit honorar op, sagde han i efteråret 2017 til avisen Danmark.

Ud over fængselsstraffen frakendes Göddert retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser i to år.

