Det koster en 53-årig mand to års ubetinget fængsel at have forgrebet sig seksuelt på to mindreårige piger.

Pigerne var blot otte og 11 år gamle, da manden, der er tidligere direktør og selvstændig erhvervsdrivende, udøvede de seksuelle overgreb.

Overgrebene gik ud over mandens kærestes børn, og ifølge pigerne befølte han dem længe under tøjet og på deres kønsdele, ligesom han smurte den yngste pige ind i creme efter et bad.

Alt det kom tirsdag frem i retten i Helsingør, der fandt ham skyldig i de seksuelle overgreb og idømte ham to års ubetinget fængsel.

Det skriver Lokalavisen.

Pigernes mor blev i efteråret 2018 bekymret, da hendes ældste datter på 13 år begyndte at tage afstand fra den 53-årige kæreste.

Det fik moderen til at gå datteren på klingen, og på et tidspunkt fortalte hun om de ubehagelige oplevelser, der for hendes vedkommende havde fundet sted fra sommeren 2016 til foråret 2018.

Den 53-årige mand erkendte i retten at have optrådt grænseoverskridende, men har alligevel valgt at anke sagen, da han ikke kan erkende grovheden i tiltalen.

Foruden fængselsstraffen på to år skal den 53-årige mand også i en sexologisk og psykiatrisk behandling.

Og så kan de to piger også forvente at få en erstatning på henholdsvis 15.000 og 40.000 kroner.

Der er navneforbud i sagen, men ifølge Lokalavisen har manden bestridt chef- og direktørstillinger inden for finans- og forsikringsbranchen.

Desuden har han været selvstændig med sin fraskilte kone.