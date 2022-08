Lyt til artiklen

»Jeg begyndte at græde. Vi er flyttet hertil for at starte vores livsdrøm op, og nu skal vi starte forfra.«

Sådan lød det tilbage i 2019 ifølge TV Midtvest fra en noget bedrøvet forpagter. Livsdrømmen var nemlig at drive Humlum Kro ved Struer.

Men kvart over 3 om natten til 16. september blev drømmen slukket brat, da kroen pludseligt stod i massive flammer og ikke var til at redde.

Tilbage stod et lokalsamfund, der var i opløsning over en totalskadet kro, og forpagteren selv, der ikke vidste, hvordan den lille familie skulle komme videre fra den situation, de var havnet i.

En måned senere blev selvsamme forpagter sigtet for brandstiftelsen.

Og onsdag er han blevet idømt to års ubetinget fængsel.

Allerede under sin afhøring tilbage i 2019 tilstod han, men sagen er altså ikke kørt som en tilståelsessag ved retten. Og det er der en god grund til, forklarer anklager Emil Nyborg over for B.T.

»Han erkendte at have sat ild på kroen, men der var uenighed om hensigten. Dels var der uenighed om, hvorvidt der havde været en økonomisk del i det, dels var der uenighed om størrelsen på skaderne, når de skulle gøres op i kroner og øre,« siger han.

Ud over at forpagteren straffes for at have sat ild til kroen, er han også dømt for forsøg på forsikringsbedrageri.

»Jeg er tilfreds med den straf, der er blevet udmålt. I forhold til de værdier, der er lagt til grund, og de omfattende skader afspejler to års fængsel meget godt sagens alvor,« siger Emil Nyborg.

Ved branden skete der skade på fast ejendom og løsøre for cirka otte millioner kroner.