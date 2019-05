En ung kvinde vågnede tilsyneladende fra sin bedøvelse, mens en 32-årige dansk læge var i færd med at voldtage hende.

Det kom frem fredag ved Københavns Byret under anklager Søren Harbos procedure i sagen mod den 32-årige læge, der er tiltalt for at have bedøvet, voldtaget og filmet to kvinder.

Af anklagerens procedure fremgik det, at den ene af de to formodede ofre har forklaret i retten, at hun vågnede ved, at lægen havde sex med hende.

En forklaring, der blev afgivet for lukkede døre tidligere på måneden af hensyn til den forurettede.

Sagen kort En 32-årige læge er tiltalt for at have bedøvet, voldtaget og filmet to kvinder i marts og april måned 2018. Den første af kvinderne mødte manden via platformen Tinder, hvorefter han ifølge anklagemyndigheden bedøvede kvinden med medikamentet halcion, hvorefter han voldtog hende 'mindst' tre gange i løbet af 11 timer. En måned senere skulle manden ifølge anklagemyndigheden have puttet sløvende medicin i en anden kvindes vand, som han mødte i byen, uden hendes viden, hvorefter han udnyttede situationen til, ligesom med kvinden en måned forinden, at voldtage hende. Hertil skulle manden i begge tilfælde have krænket de to kvinders blufærdighed, ved at han med skjult kamera filmede begge hændelser samt tog billeder af det, uden nogen af de to kvinder havde givet samtykke til det. Herudover er manden tiltalt for at have filmet en række andre kvinder, mens han havde sex med dem, samt for at have været i besiddelse af børnepornografi. Lægen erkender, at han enkelt gang har filmet en kvinde, mens han havde sex med hende uden hendes samtykke, men nægter sig skyldig de alle de resterende forhold - herunder voldtægtsanklagerne.

Få timer forinden havde de to mødtes for første gang på Cafe Europa i København, hvor de blev enige om, at daten skulle fortsætte hjemme i lægens lejlighed ganske få hundrede meter derfra.

Her var lægen, der nægter sig skyldig, tilsyneladende så generøs, at han tilbød den unge kvinde en drink.

Men foruden de gængse ingredienser bestod drinken ifølge anklagemyndigheden også af det søvndyssende medikament halcion.

»Hun fik en drink og begyndte at føle sig svimmel. Hun fortæller, at det bliver mere og mere sløret for hende,« fortalte anklager Søren Harbo under sin procedure fredag.

I nogenlunde samme tidsrum den pågældende aften tændte den 32-årige læge, der er af kinesisk afstamning, et kamera i sit soveværelse. Kameraets linse havde retning mod hans seng, og kvinden var efter eget udsagn ikke bevidst om det.

Kameraet filmede i knap tre timer, og kvinden var på store dele af optagelserne ikke ved bevidsthed, hævdede Søren Harbo fredag.

Han fremhævede ydermere, at man på optagelsen kan se lægen tage kvindens telefon, hvorfra han angiveligt sender et billede til sig selv af de to sammen, som er blevet taget kort forinden, med teksten: 'Hey handsome doctor'.

Derudover tog lægen angiveligt et billede af kvinden, som han efterfølgende sendte til sin sambo.

'Drugrape' og 'mind control'

Anklager Søren Harbo nedlagde påstand om syv års fængsel og begrundede det med en lang række skærpende omstændigheder.

Dels fremhævede han den 32-årige mands virke som læge som værende en skærpende omstændighed, ligesom han anser det som værende en skærpende omstændighed, at lægen angiveligt har planlagt de to voldtægter.

Med sidstnævnte refererede han til, at lægen så sent som 17 timer inden mødet med det det første formodede voldtægtsoffer skulle have søgt på det søvndyssende medikament scopolamin, ligesom han i ugerne op til gentagne gange søgte på både 'drug rape' og 'mind control drug'.

Hertil skulle den 32-årige have købt scopolamin for godt 10.000 kroner via den kinesiske hjemmeside Alibaba.com, som han angiveligt brugte til at bedøve sit andet formodede voldtægtsoffer med godt en måned senere.

Hende mødte den 32-årige læge foran natklubben Chateau Motel i København.

Frivillig samleje

Lægens forsvarer, Janus Malcolm Pedersen, der nedlagde påstand om frifindelse, indledte sin procedure med at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der var tale om tvungen samleje.

Han begrundede det med, at den første af de to formodede voldtægtsofre dagen efter den påståede voldtægt selv tog kontakt til lægen, hvor hun i samme ombæring sendte et billede af seksuel karakter.

»Er det sandsynligt, at en pige, der føler sig voldtaget, skulle sende sådan et billede til sin overfaldsmand,« lød det retorisk fra forsvareren.

Janus Malcolm Pedersen anfægtede samtidig det andet formodede voldtægtsoffers forklaring. For lukkede døre forklarede hun ifølge forsvareren, at hun stort set ikke kunne huske, hvad der skulle være foregået den pågældende aften.

Kun at hun mødte den tiltalte læge, og at hun dernæst vågnede op i hans lejlighed. Hvad der skulle være foregået i mellemtiden, er et sort hul.

Den tiltalte læge benyttede fredag lejligheden til at komme med en sidste bemærkning, inden domsmandsretten trak sig tilbage for at votere.

»Denne sag har bragt ubeskrivelig meget sorg for min familie og mig. (...) Jeg er ked af, at kvinderne har oplevet det på den måde. Jeg har aldrig gjort det, jeg er beskyldt for, og jeg kunne aldrig forestille mig at gøre skade på andre.«

»Jeg har prøvet at reflektere over mit liv, og jeg vil prøve at være der for mit barn og min familie. Jeg har tillid til, at I vil træffe den rigtige afgørelse,« lød det.

Der falder dom i sagen sidst i juni.