En 26-årig mand blev mandag aften anholdt og sigtet for voldtægt af en 60-årig kvinde i Brønderslev. Nu oplyser Nordjyllands Politi, at han kan stå bag flere forbrydelser.

Mandag kunne B.T. fortælle, at gerningsmanden blev efterlyst af Nordjyllands Politi, der blandt andet gik ud i pressen med signalement og overvågningsbilleder.

Det var tilbagemeldinger fra borgene, der førte til anholdelse af manden. Og de selvsamme oplysninger har nu fået politiet til at undersøge, om den 26-årige har begået yderligere kriminelle handlinger.

På baggrund af de mange henvendelser er ordensmagten nemilig blevet gjort bekendt med, at den mistænkte mand over for flere borgere i Brønderslev har udvist en utryghedsskabende adfærd, når borgere har færdedes i Brønderslev midtby.

»I den forbindelse undersøger vi nu også, om denne utryghedsskabende adfærd kan betegnes som en overtrædelse af straffeloven. Derfor kan det ikke udelukkes, at vi sigter den mistænkte mand for yderligere overtrædelser,« lyder det fra Carsten Straszek, efterforskningsleder og politikommissær hos Nordjyllands Politi.

Efterforskningslederen er i øvrigt taknemmelig for de mange henvendelser i sagen.

»Vi vil gerne takke for de mange borgerhenvendelser, der har gjort, at vi i går kunne skride til anholdelse i sagen,« siger Carsten Straszek, der tilføjer, at Nordjyllands Politi har modtaget så mange henvendelser i sagen, at det ikke har været muligt at følge op dem alle sammen endnu.

»Men vi forventer at kontakte de sidste i løbet af de næste par dage,« slår han fast.

Voldtægten af den 60-årige kvinde blev begået 29. august klokken 01 om natten, da kvinden var på vej hjem til sin bopæl ad Algade i Brønderslev.

Her blev hun overfaldet bagfra og fastholdt, ligesom gerningsmanden holdt hende for munden. Herefter trak han hende ind i en have og voldtog hende fuldbyrdet.

Den anholdte 26-årige fremstilles i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring tirsdag eftermiddag. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvordan den 26-årige forholder sig til sigtelsen.