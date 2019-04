Heftige skænderier og voldsomme skældsord lå tilsyneladende ikke fjernt for den 26-årige formodede seriemorder.

Manden var et velkendt ansigt i boligkomplekset på Vangehusvej i København, hvor han er sigtet for at have rovmyrdet tre pensionister.

Men allerede inden de tre dødsfald fandt sted, var den 26-årige, der nægter sig skyldig, langtfra velset i området.

Flere af hinanden uafhængige kilder oplyser til B.T., at manden havde flere konfrontationer med beboerne i området i løbet af sommeren sidste år.

Det var tilsyneladende ikke ualmindeligt, at bolikompleksets altanside udgjorde en verbal slagmark mellem den nu formodede seriemorder og andre beboere.

Skænderierne udmøntede sig typisk i råberier fra altan til altan.

Ifølge B.T.'s oplysninger skulle den 26-årige, der stammer fra Østafrika, desuden mindst en enkelt gang have været i direkte konfrontation med en af de pensionister, der ifølge politiet senere er blevet et af hans ofre.

Den 26-årige mand havde ifølge B.T.'s oplysninger en relation til en person, der indtil for nylig boede i boligkomplekset, og det er således årsagen til, at han har færdedes i området.

Tv-kendis afslørede ham

Det var lørdag 9. marts, at en kvinde, der også er kendt fra tv, kontaktede politiet, fordi hendes mor kort forinden var død. Dødsfaldet var i første omgang blevet stemplet som 'naturligt dødsfald', men kvinden insisterede på, at dødsfaldet blev undersøgt ordentligt.

Hun fortæller til B.T., at hun straks ved sin mors død fik en mavefornemmelse af, at noget var alvorligt galt.

»Det begyndte i samme øjeblik, at jeg åbnede døren til min mors lejlighed. Der var flere ting, der ikke stemte, og nogle ting manglede. Jeg vil helst ikke gå i detaljer af hensyn til politiets efterforskning. Men da jeg som en sidste trumf også fik at vide af banken, at der fortsat blev hævet på hendes betalingskort, ringede jeg straks til politiet,« siger tv-kendissen til B.T.

Det skulle senere vise sig at være en god idé.

Den 26-årige mand af østafrikansk oprindelse blev anholdt, og to andre dødsfald på pensionister i samme ejendomskompleks på Vangehusvej på Østerbro viste sig ved nærmere eftersyn også at være drab.

Først en 83-årig kvinde torsdag 7. februar. Dernæst en 80-årig mand lørdag 2. marts. Og til sidst kvindens 81-årige mor torsdag 7. marts.

Men allerede i januar blev den 26-årige mand, der tidligere har siddet i fængsel for voldtægt, drabsforsøg og forsøg på voldtægt mod to forskellige kvinder, anmeldt til politiet, fordi han havde stjålet godt 40.000 kroner fra en anden mand.

Pengene fik den 26-årige mand angiveligt adgang til ved at aflæse mandens kreditkort, hvorefter han misbrugte det ved blandt andet at bruge omkring 22.000 kroner til at betale en rejse til udlandet.

Hertil blev der brugt i omegnen af 2.000 kroner kroner til at leje en bil.

Den 26-årige blev tirsdag varetægtsfængslet i yderligere fire uger. Han er beskyttet af navneforbud, og B.T. er derfor afskåret fra at komme nærmere ind på hans identitet.

Det samme er moderen til den kvindelige tv-kendis, hvorfor B.T. heller ikke kan komme nærmere ind på, hvem kvinden er.

B.T. ville gerne have spurgt politiet om konfrontationerne mellem den 26-årige og beboerne, men det har desværre ikke været muligt at få en kommentar.