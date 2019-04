Den 26-årige mand, der i øjeblikket sidder fængslet på en mistanke om flere mord på Østerbro, har tirsdag eftermiddag fået sin varetægtsfængsling forlænget.

Det har en dommer i Københavns Byret afgjort.

Den 26-årige mand blev for tre uger siden anholdt og varetægtsfængslet. Fængslingen er nu blevet forlænget med fire uger frem til 30. april.

Fristforlængelsen blev foretaget for lukkede døre trods pressens protester.

Det skyldtes, at Anklagemyndigheden ikke ville risikere, at vidner bliver unødigt påvirket - eksempelvis ved at blive opsøgt af pressen. Efterforskningen er stadig på indledende stadie, lød det fra senioranklager Søren Harbo

Den sigtede var ikke selv til stede i retslokalet, men deltog via videolink fra Vestre Fængsel.

På den måde sparede både han og fængselsvæsenet en tidskrævende transport til retten.

Datteren til den 81-årige, som er kendt fra tv, var til stede under retsmødet og brød ifølge B.T.s reporter i retten sammen i tårer.

I første omgang sigtede Københavns Politi ham »kun« for et enkelt rovdrab på en 81-årig kvinde i en lejlighed på Vangehusvej på Østerbro.

Siden er han i fængslet også blevet sigtet for yderligere to tilsvarende drab på pensionister i den samme bebyggelse.

Han har fra starten nægtet sig skyldig i de alvorlige sigtelser, men ved grundlovsforhøret 10. marts - der altså på det tidspunkt alene handlede om et enkelt drab - besluttede dommeren at varetægtsfængsle ham.

I kendelsen blev det begrundet med, at der skønnes at være begrundet mistanke om, at han på fri fod dels kunne begå ny kriminalitet af samme art og dels ville kunne vanskeliggøre efterforskningen.

Selv om han altså nu har siddet tre uger bag tremmer, er han foreløbig kun blevet afhørt om ét enkelt af drabene. Nemlig det seneste, der ifølge politiet fandt sted torsdag 7. marts.

Det oplyste mandens forsvarer, advokat Mie Sønder Koch, forleden til B.T.

»Min erfaring siger mig dog, at når man først er blevet varetægtsfængslet, skal der rigtig meget til, før man kan blive løsladt. Men det er et forsøg værd, og vi vil gå efter, at han skal løslades, for det vil han gerne,« lød det i den forbindelse fra forsvareren.

Det var netop drabet på den 81-årige kvinde, som for alvor fik lavinen om den mulige seriemorder i København til at rulle.

En datter til den afdøde fik mistanke om, at noget var helt galt, da hun kunne se, at der trods moderens død forsat blev hævet på hendes dankort.

Hun insisterede på, at politiet undersøgte sagen grundigt, selv om tilkaldte politifolk og en læge i første omgang rutinemæssigt havde skønnet, at den gamle dames død skyldtes naturlige årsager.

Senere viste det sig, at også to andre pensionister i samme ejendom i ugerne før også var blevet dræbt. Mindst to af dem ved kvælning.