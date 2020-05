Den drabstiltalte James Schmidt havde tilsyneladende et godt øje til en 74-årig, kvindelig nabo.

Gentagne gange forsøgte den 28-årige James Schmidt nemlig at invitere naboen til et jazzarrangement i København.

Det fortalte kvinden selv, da hun tirsdag afgav forklaring i sagen mod James Schmidt, der er tiltalt for at have dræbt tre pensionister i begyndelsen af 2019. Han nægter sig skyldig.

Kvinden boede i den samme opgang, som James Schmidt og hans mor, og i perioden omkring den 7. marts, altså efter, at han ifølge Anklagemyndigheden skulle have dræbt tre pensionister i samme boligkompleks, inviterede han kvinden til jazz i Niels Hemmingsensgade i København.

»Hans mor boede i samme opgang som jeg, så han kom op og ringede på min dør og ville have mig med til noget jazz. Han synes, jeg var sød, og det undrede jeg mig lidt over. Jeg er 74 - han var 26 år,« lød det fra kvinden, der pænt takkede nej.

Men det holdt ikke James Schmidt tilbage, forklarede kvinden.

Dagen efter opsøgte han nemlig kvinden igen for at spørge, om hun var interesseret. Men trods tænketiden, så var det stadig ikke noget, der havde den 74-årige kvindes interesse.

Det fik imidlertid ikke James Schmidt til at opgive.

Da den 74-årige kvinde kom hjem nogle dage efter, stod der tre flasker spiritus på en bænk foran hendes dør. Kvinden bad efterfølgende James Schmidt om at fjerne flaskerne, men da det aldrig skete, smed hun dem selv ud.

Tirsdagens retsmøde er det femte i rækken af i alt 12 i sagen, der har været udsat på ubestemt tid, efter store dele af Danmark blev lukket ned i midten af marts.

Ved retsmødet inden nedlukningen afgav James Schmidt selv forklaring i sagen.

Her fortalte han blandt andet, at han havde været i to af de afdødes hjem, fordi han skulle låne en telefon at ringe fra. Det var desuden i den forbindelse, at han ved et uheld var kommet til at tage de afdødes betalingskort, der siden blev misbrugt. Han nægtede imidlertid, at han skulle have dræbt dem.

Anklagemyndigheden går primært efter at få ham idømt fængsel på livstid for de tre pensionistdrab. Og ellers tidsubestemt forvaring.

Faktisk har den 27-årige James Schmidt, der er født i Sydsudan og kom til Danmark som syvårig med navnet Lual Lual, allerede tidligere prøvet at blive idømt forvaring.

Det skete i 2011, hvor han i både byretten og landsretten blev idømt forvaring for som 17-årig at have voldtaget en ung pige på bare 14 år og for drabsforsøg på en kvinde, som han forsøgte at kvæle, så hun kom i udtalt livsfare.

Men i april 2012 valgte Højesteret at omstøde den tidsubestemte forvaringsdom til syv års fængsel. Og i januar 2017 var han igen på fri fod – indtil han blev fængslet for de tre rovmord på Østerbro, hvor der tilsyneladende også har været tale om kvælning.