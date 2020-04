80-årige Peter Olsen var død af naturlige årsager, lød konklusionen efter et ligsyn, senere viste det sig imidlertid, at han var død ved kvælning.

Men hvordan kunne både politi og en læge overse, at Peter Olsen var blevet dræbt.

Det fik offentligheden svar på, da sagen mod den 28-årige James Schmidt fortsatte onsdag ved Københavns Byret. Han er tiltalt for at have dræbt tre pensionister i et boligkompleks på Østerbro, herunde Peter Olsen. Han nægter sig skyldig.

Ved dagens retsmøde kom det frem, at politiet ankom til Peter Olsens lejlighed umiddelbart efter, at han blev fundet død. Her var der ikke noget mistænkeligt andet end en væltet stumtjener, fortalte en af de to betjente onsdag.

»Hans nøgler var også væk, men der var ikke tegn på indbrud,« lød det fra politibetjenten.

Efterfølgende blev der foretaget et ligsyn af Peter Olsen, og heller ikke her, fandt man tegn på, at han skulle være dræbt.

»De punktformede blodudtrædninger var svage. De tegn på vold, der var påvist, var diskrete,« forklarede en overlæge, inden anklager Søren Harbo fulgte op:

»Altså svære at se?«

»Ja.«

I dagene efter Peter Olsens død fik politiet imidlertid mistanke om, at der kunne være tale om et drab, og en obduktion bekræftede sidenhen dette.

Ved obduktionen kom man frem til, at Peter Olsen var blevet kvalt ved "kværkning". Kværkning er betegnelsen for, at gerningsmanden med sine hænder om offerets hals blokerer luftvejene, så offeret kvæles og dør.

Drabsmanden formodes at være den 28-årige James Schmidt, der har erkendt, at han har været i kontakt med flere af de afdøde, men altså afviser, at han skulle have dræbt dem.