»Jeg ville få tre millioner naira for at deltage i operationen.«

Sådan har den 40-årige formodede pirat netop forklaret i Københavns Byret om den aktion, han drog på sammen med otte andre mænd 24. november 2021.

I stedet for de omkring 50.000 danske kroner mistede han benet, da de formodede piraters båd blev ramt af skud fra en enhed af Frømandskorpset.

I byretten er han tiltalt for at udsætte danske soldaters liv for fare, da han sammen med de andre i båden skulle have affyret en AK-47-riffel mod en dansk militærhelikopter.

Den 40-årige mand nægter sig skyldig.

Nu sidder Lucky, som den nigerianske mand hedder, i kørestol. Han forklarer, at han gennem en ven ved navn Israh blev ansat til at pumpe olie op i en olietanker 24. november sidste år.

»Der var olie, som vi havde stjålet. Jeg skulle med på turen, fordi jeg skulle pumpe olie op i olietankeren. Vi skulle ud på havet for at finde den og lede den ind i bugten, hvor vi gemte olien,« fortæller Lucky, da han bliver udspurgt af anklageren.

Den formodede pirat gestikulerer roligt med hænderne og tænker dybt, når anklageren udspørger ham om, hvad der skete dagene inden og på dagen 24. september.

Politiets anklagemyndighed har haft svært ved at finde ud, hvor gammel den tiltalte er. For i anklageskriftet står der, at han er 30 år, men inden sagen gik i gang, hviskede Lucky til sin tolk, at han er 40 år.

Han fortæller, at han stammer fra staten Plato nord for Nigeria. Inden den mislykkede operation boede han i Nigeria sammen med sine to børn.

Esbern Snares kamp mod pirater 24. oktober 2021: Fregatten 'Esbern Snare' sendes mod Guineabugten med bred opbakning fra Folketinget. Den indsættes under dansk kommando i internationalt farvand. Danmark koordinerer tæt med en række lande, der også opererer i området, herunder Italien, Frankrig, Storbritannien og USA. Formålet med den danske mission er at afskrække og yde støtte til den civile søfart i området. Fregatten har mellem 160 og 175 besætningsmedlemmer. Den har også en helikopter. 24. november 2021: Under en patrulje får 'Esbern Snare' melding om, at der er et muligt piratangreb i farvandet syd for Nigeria. Derfor bliver fregattens helikopter sendt af sted, og den opdager en båd med en stor motor. Soldater fra frømandskorpset indsættes herefter i to både, og det ender i ildkamp omkring klokken 19 lokal tid. En af de formodede pirater affyrer en byge af skud mod helikopteren. De danske soldater affyrer også skud. Fire formodede pirater bliver dræbt, mens en formodes at være faldet over bord og omkommet. Fire andre tilbageholdes på fregatten. Den ene af de fire er såret og får amputeret sit ene ben. 25. november 2021: Københavns Byret afsiger kendelse om varetægtsfængsling in absentia af de fire formodede pirater, der sigtes for drabsforsøg. De sidder fængslet på fregatten i Guineabugten. 19. december 2021: Forsvaret melder, at den sårede mand er blevet bragt til et hospital i Ghana. 6. januar 2022: Advokater oplyser, at der er sket tiltalefrafald for tre af de formodede pirater. Det skyldes ifølge Justitsministeriet, at det ikke er muligt at lave en aftale om at udlevere og retsforfølge dem i et af de omkringliggende lande. Samme dag løslades de tre fra fregatten. De sendes af sted i en mindre båd med påhængsmotor, mad og brændstof. Den fjerde, som er såret, bringes til Danmark. 7. januar 2022: Her fremstilles den formodede pirat i Københavns Byret. Han nægter sig skyldig og forklarer, at de danske soldater bare begyndte at skyde på dem. Byretten varetægtsfængsler ham, og det har han været siden. 9. maj 2022: Anklagemyndigheden tiltaler den formodede pirat for at have udsat danske soldater for livsfare. Anklageren vil højst gå efter halvandet års fængsel. Tiltalen er en nedjustering i forhold til sigtelsen for drabsforsøg. 21., 23., 25. og 28. november 2022: Københavns Byret behandler retssagen. Kilder: Forsvarsministeriet, anklagemyndigheden og retsbog.

Angivelig havde han ikke et fast job, og det var svært at få et.

Men han arbejdede til tider i en lejr, hvor de raffinerede og opbevarede stjålen olie.

»Vi stjal olie fra olieledninger på landjorden. Den førte vi ud til en flodudmunding, hvor vi skulle have olietankeren ind,« fortæller han om sit job.

Han havde angivelig i lang tid forsøgt at komme med på en tur til søs gennem sin ven Israh. Efter tre måneders venten var der bid.

»Jeg fik at vide, at jeg skulle være ved stranden 23. november. Dagen efter mødtes jeg med de andre ved båden,« lyder det, inden han bliver spurgt til, hvor meget han vil tjene på turen.

»Jeg får store penge – tre millioner naira (omkring 50.000 danske kroner, red.) for turen,« fortæller Lucky om den sum penge, der ventede på ham, når de kom i land igen.

Men sådan gik det ikke, da han mødtes med de andre ved titiden om morgenen 24. november 2021.

For mødet med den danske fregat 'Esbern Snare' ender fatalt for den ni mand store besætning.

Fire døde, fire andre blev anholdt, deriblandt Lucky. En person er aldrig blevet fundet.

Lucky forklarer, at de aldrig fandt frem til den olietanker, som de skulle laste med den stjålne olie. Derfor stødte de tilfældigt på den danske helikopter.

»Vi kan ikke se den. Så vi sejler tilbage. På vej tilbage mod kysten ser vi en helikopter, som vi kan se ikke kommer fra vores land. Den begynder pludselig at skyde mod os.«

Ifølge den nigerianske mand opstår der panik på deres båd.

Ifølge tiltalen mod Lucky skulle de have affyret en byge af skud fra en AK-47-riffel mod den danske militærhelikopter, der blev sendt ud for at stoppe dem.

Men det er ikke, hvad den 40-årige mand mener, der skete lidt over klokken18 den 24. november.

Pludselig kan gruppen se et rødt lys nærme sig mod dem.

»'Skyd ikke, skyd ikke,' råbte vi. Så begynder de at skyde rigtigt meget imod os. De blokerer os, så vi ikke kan sejle væk, og så skyder de igen, de skyder endnu mere. Jeg kan ikke holde skyderiet ud, så jeg hopper ud af båden,« forklarer han.

Selv forsøgte han først at gemme sig under bådens trædæk, men han indser hurtigt, det ikke er muligt.

Kort forinden er en båd sendt af sted fra fregatten 'Esbern Snare' fyldt med soldater fra Søværnets specialenhed Frømandskorpset.

Men her sker der en ulykke.

»Jeg opdager, at mit ben er skåret af, det hænger kun fast i huden. De siger, at jeg skal svømme, men det kan jeg ikke.«

»De siger, at jeg skal holde fast i deres båd, men jeg skriger af smerte. Jeg forsøger at få mit ben op i båden, men militærfolket skubber mig ned igen. Jeg råber, 'hvad har jeg gjort for, at I gør det her mod mig – hjælp mig gud'.«

Luckys ben er angivelig blevet ramt af en propel fra en af bådene, hvilket resulterer i, at han senere får amputeret benet.

De tre andre, der blev anholdt samtidig med den tiltalte, er løsladt. Hvis han bliver dømt, risikerer han mellem et og halvandet års fængsel.

Anklageren kræver ham desuden udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år. Retssagen fortsætter onsdag.

B.T. følger sagen.