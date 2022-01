En af de fire formodede tilbageholdte pirater vil blive bragt til Danmark. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Han er tilskadekommen, og det vil ikke være forsvarligt at løsladelse ham til søs. Tre andre formodede pirater står til at blive løsladt.

»Som følge af Danmarks internationale forpligtelser og den formodede pirats helbredstilstand er det blevet vurderet, at der ikke var anden udvej end at bringe vedkommende til Danmark,« udtaler justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

Han fortæller, at Danmarks hænder på grund af internationale konventioner var bundet.

»Regeringen ønsker på ingen måde, at de formodede pirater kommer til Danmark, men i det ene ud af de fire tilfælde var der desværre ikke andre muligheder.«

Den formodede pirat er allerede i dag, torsdag, blevet fløjet mod Danmark, og Justitsministeriet forventer, at han allerede i morgen vil blive retsforfulgt i Danmark.

»Det betyder forventeligt, at han vil blive retsforfulgt i Danmark for forsøg på manddrab på danske soldater,« udtaler Nick Hækkerup.

Den fjerde formodede pirat, der fik amputeret benet efter skudveksling med de danske udsendte, har indtil nu været indlagt på et hospital i Ghana, men Danmark havde ikke mulighed »inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser« til at løslade ham i nærområdet.

De tre andre formodede pirater, der har været holdt fange ombord på Esbern Snare, står til at blive løsladt, da de danske myndigheder vil lade tiltalen mod dem frafalde.

»De har ingen tilknytning til Danmark, og den kriminalitet, de har været sigtet for, er begået langt fra Danmark. De hører ganske enkelt ikke til her,« siger Nick Hækkerup.

