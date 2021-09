Den formodede seriekrænker i Trige skal nu varetægtsfængsles.

Den 20-årige formodede krænker skal ifølge Retten i Aarhus varetægtsfængsles i surrogat på psykiatrisk hospital frem til 6. oktober.

Desuden skal manden mentalundersøges.

Det besluttede Retten i Aarhus til grundlovsforhøret.

Det kommer på baggrund, at der er begrundet mistanke for, at det er den 20-årige, der har begået blufærdighedskrænkelserne.

Faren til den formodede gerningsmand var også mødt op i retten til grundlovsforhøret.

Her kom det frem, at gerningsmanden tidligere er blevet undersøgt på et psykiatrisk hospital og udredt, og at han som 12-årig fik diagnosen »lettere retarderet«.

Faren havde selv opdaget efterlysningsbillederne af sin søn og derefter gået med ham på politigården.

