Nordsjællands Politi har bedt om retsmøde i drabssag onsdag eftermiddag. Men morderen er fortsat på fri fod.

Selv om politiet ikke har anholdt en 63-årig mand, der mistænkes for at have dræbt en kvinde i Hillerød, så har anklagemyndigheden bedt om, at der afholdes et retsmøde.

Det kunne tyde på, at manden skal efterlyses internationalt. Det forudsætter nemlig en kendelse fra retten om, at der bør ske varetægtsfængsling i sagen.

Manden, der kommer fra Gørløse ved Hillerød, er mistænkt for at have dræbt en 63-årig kvinde, som tirsdag blev fundet død i sit hjem på Møllebakken i Hillerød.

Hos Nordsjællands Politi afviser efterforskningsleder Henrik Gunst onsdag at udtale sig yderligere om drabet. Det gør han af hensyn til den videre efterforskning af sagen. Han henviser til de oplysninger, som politiet kom med tirsdag.

Her fortalte han, at kvinden og den eftersøgte mand har en relation, men at den ikke er familiemæssig. Hvad relationen nærmere består i, vil han ikke uddybe.

Politiet har endnu ikke fortalt nærmere om, hvordan kvinden blev dræbt.

Nordsjællands Politi oplyser onsdag, at der onsdag eftermiddag vil blive afholdt et retsmøde ved Retten i Hillerød, og at der er tale om et såkaldt grundlovsforhør in absentia.

Det vil med andre ord sige et retsmøde, hvor en dommer skal tage stilling til, om manden vil kunne varetægtsfængsles på baggrund af de beviser, som politiet har i sagen indtil nu. Men hvor hovedpersonen ikke er til stede.

Henrik Gunst vil ikke udtale sig om, hvad formålet med retsmødet er.

Retsmøder af den type bliver dog i reglen holdt i sager, hvor politiet har en formodning om, at den mistænkte er stukket af til udlandet, eller at der er risiko for det.

Hvis man skal have ham anholdt af udenlandsk politi kræver det, at der udstedes en international arrestordre. For at kunne det kræver det en kendelse fra retten om, at der er grundlag for fængsling.

Nordsjællands Politi oplyser, at anklagemyndigheden vil begære onsdagens retsmøde afholdt for lukkede døre.

Det betyder, at de beviser, som politiet har i sagen, ikke bliver fremlagt i et offentligt, men i et lukket retsmøde.

Retten i Hillerød oplyser, at retsmødet begynder klokken 13.

/ritzau/