Fredag kom det frem, at den 39-årige mand, der er sigtet for at slå to kvinder fra henholdsvis Ruds Vedby og Kundby, ihjel, selv ringede til politiet.

Nu tyder det på, at det ikke var det eneste opkald, han foretog umiddelbart efter det første drab.

Ifølge B.T.s oplysninger ringede den sigtede også tidligt fredag morgen til moren til den 31-årige dræbte kvinde fra Ruds Vedby.

Under telefonsamtalen skulle han angiveligt have overbragt hende den forfærdelige nyhed, at hendes datter var død, samt bedt hende om at komme for at hente sine fire børnebørn.

Umiddelbart efter opkaldet skal kvinden have gjort netop dette - kørt til stedet for at hente sine børnebørn, der tilsyneladende ikke var kommet noget til.

Den 39-årige mand er også mistænkt for drabet på en 35-årig kvinde fra Kundby, som politiet mener skete umiddelbart efter drabet på den 31-årige kvinde i Ruds Vedby.

Ifølge B.T.s oplysninger er de to dræbte kvinder henholdsvis kæreste og ekskæreste til den anholdte mand i sagen.



Med i hvert fald en af de to dræbte kvinder har den sigtede fælles børn.

Under et pressemøde om sagen fredag blev Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi spurgt, om der var andre personer til stede på de to adresser, da drabene fandt sted.

Politi og teknikere arbejder i Ruds Vedby. Foto: Martin Sylvest Vis mere Politi og teknikere arbejder i Ruds Vedby. Foto: Martin Sylvest

Til det lød svaret, at 'der var hensyn at tage', og at man derfor ikke ønskede at kommentere nærmere.

På pressemødet kom det også frem, at den 39-årige sigtede ikke tidligere har været involveret i kriminalitet.

Hvordan drabene er foregået, har politiet ikke ønsket at kommentere på.

Den 39-årige sigtede blev fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved klokken. Her nægtede han sig skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge.