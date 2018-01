En mand, der mistænkes for at have kørt en bil, der var involveret i dødsulykke, har ikke som lovet meldt sig.

Holstebro. Fredag aften blev en 68-årig kvinde dræbt i en trafikulykke i Silkeborg, hvor føreren af ulykkesbilen efterfølgende stak af.

Mandag fortalte en advokat, at hans klient - en 22-årig mand - der mistænkes for at have siddet bag rattet i bilen, ville melde sig selv i løbet af dagen.

Men mandag aften er han stadig ikke dukket op hos politiet.

- Vi får fat i ham i morgen, for vi skal tale med ham, lyder det fortrøstningsfuldt fra Carsten Henriksen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den efterlyste 22-årige mand fra Skive mistænkes for at være fører af en grøn Peugeot, som fredag aften ramte en 68-årig kvinde, der var ved at krydse Viborgvej i Silkeborg.

Ifølge politiets oplysninger kørte bilen med høj fart. Kørslen fortsatte trods ulykken, og bilen blev senere fundet forladt på H.C. Andersens Vej.

Politiet har allerede talt med to personer, som var med i bilen.

- I morgen er vi forhåbentlig meget klogere. Vi er jo nødt til at holde de tre forklaringer op mod de tekniske undersøgelser, sagde John Toft fra lokalpolitiet i Silkeborg tidligere mandag.

Føreren af bilen står blandt andet til en sigtelse for uagtsomt manddrab. Desuden er det strafbart at efterlade en person i hjælpeløs tilstand uden at komme vedkommende til undsætning.

/ritzau/