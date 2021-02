En 25-årig kvinde fra Aalborg er lagt i kunstig koma, efter at to biler stødte sammen.

En 24-årig mand er onsdag eftermiddag i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger efter en alvorlig ulykke i Aalborg tirsdag.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Ulykken, der blev anmeldt til politiet klokken 17.41, skete på Budumvej i Aalborg.

Her stødte to biler sammen. En 25-årig kvinde blev så hårdt kvæstet, at hun er lagt i kunstig koma.

Føreren af den anden bil stak af efter ulykken.

To andre bilister, der overværede ulykken, kunne dog give et godt signalement af ham, og kort efter blev den 24-årige anholdt.

- Han var taget hjem til ejeren af bilen, fortalte politiets vagtchef Jess Falberg natten til onsdag.

Manden er i forvejen kendt af politiet og er tidligere dømt for at være til fare for andre i trafikken.

Ved anholdelsen nægtede han, at han havde været i bilen, da den forulykkede.

Politiet sigter blandt andet manden for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse efter straffelovens paragraf 249.

