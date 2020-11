Da Helmi Mossa Hameed fredag blev sigtet for uagtsomt manddrab på en femårig pige, var det ikke første gang, han stiftede bekendtskab med det danske retsvæsen.

Ifølge B.T.s oplysninger er den 21-årige mand nemlig dømt mindst tre gange tidligere.

De tre domme ligger tilbage i december 2018 samt i april og oktober 2019. I alle tre tilfælde var der tale om overtrædelse af færdselsloven.

Den ene gang blev Helmi Mossa Hameed dømt for at have kørt for hurtigt, over for rødt og mod ensretningen, mens detaljerne i de to andre sager er ukendte.

Helmi Mossa Hameed Foto: Politifoto

Det vides heller ikke, om det er en af de tre sager, der har medført, at Helmi Mossa Hameed har fået frakendt kørekortet.

Ifølge politiet skulle Helmi Mossa Hameed i den aktuelle sag, der kostede en bare femårig pige livet, have været påvirket, da han kørte frem for ubetinget vigepligt og fortsatte tværs over Peter Bangs Vej og op på fortovet, hvor pigen og moren gik.

Den lille pige kom i klemme mellem husmuren og bilen og afgik ved døden på stedet.

Selv har han erkendt, at han kørte bilen, men han afviser, at der var tale om uagtsomt manddrab, ligesom han også afviser at have være påvirket og at være flygtet fra stedet.

»Det var et uheld,« lød det fra hans forsvarer, Rune Wiborg, da han blev fremstillet i grundlovsforhør fredag.

Dommer Eva Hammerum mente imidlertid, at der er en begrundet mistanke mod Helmi Mossa Hameed, hvorfor han også blev varetægtsfængslet i fire uger.

Sigtet for voldeligt røveri

Foruden de tre færdselsdomme har Helmi Mossa Hameed været sigtet i en sag om et voldeligt røveri. Sammen med to andre skulle han have overfaldet en taxachauffør i 2017, stjålet hans pung, mobil og ikke mindst selve taxaen.

Taxachaufføren forklarede, at en af de tre unge mænd lod, som om han ville hente penge til at betale for taxaen, alt imens den Helmi Mossa Hameed og den anden medsigtede ifølge sigtelsen slog taxachaufføren to-tre gange i maven med et knojern.

Umiddelbart efter stak de to formodede voldsmænd af fra stedet i løb, mens den tredje satte sig ind i taxaen og kørte væk. Taxaen blev senere fundet kun omkring en kilometer fra gerningsstedet.

I grundlovsforhør i Københavns dommervagt kort efter blev de alle tre varetægtsfængslet, men det har endnu ikke været muligt at få oplyst, hvad det juridiske udfald af sagen endte med at blive.