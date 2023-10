»Næsten hele sit liv har han været fængslet,« siger hans fætter.

Denne gang slipper Abdesalem Lassoued. Og det er på trods af, at han skal have begået den groveste forbrydelse af dem alle. Drab. På to svenske statsborgere i Bruxelles.

Manden, som myndighederne har udpeget som terroristen bag mandagens angreb i den belgiske hovedstad, blev tirsdag formiddag dræbt på en café i bydelen Schaerbeek.

Med sin død undgår den 45-årige tuneser nogensinde igen at skulle i fængsel. Han har ellers ifølge sin fætter tilbragt store dele af sit liv netop dér. Bag fængslets mure. Afskåret fra de samfund, der igen og igen har afvist ham.

Politiets teknikere arbejder på stedet, efter den mistænkte gerningsmand er blevet skudt og dræbt i en Bruxelles-forstad. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Politiets teknikere arbejder på stedet, efter den mistænkte gerningsmand er blevet skudt og dræbt i en Bruxelles-forstad. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

»Han har ikke levet som et almindeligt menneske. Han levede i et dårligt miljø,« fortæller den formodede terrorists fætter til SVT.

Abdesalem Lassoued kom til verden i 1978 i en lille by nær den tunesiske hovedstad, Tunis.

Her voksede han op under det, han selv har beskrevet som »relativt dårlige kår«, før han som ung mand angiveligt blev idømt en hård fængselsstraf efter at have gjort en kvinde gravid.

I hvert fald fortalte han ifølge Expressen senere i sit liv de svenske myndigheder, at han i starten af 00erne blev idømt 27 års fængsel, men blev benådet efter ni.

Disse oplysninger er ikke officielt bekræftet at de tunesiske myndigheder, der dog har fastslået, at han er dømt for lovovertrædelser i hjemlandet.

Drømte om EU

Ved begyndelsen af Det Arabiske Forår skulle han ifølge fætteren atter være blevet sendt bag tremmer for en kort stund, før han i 2011 drog mod den italienske middelhavsø Lampedusa.

Drømmen var at få asyl i EU. Men den brast.

De italienske myndigheder afviste ham, så han fortsatte mod Frankrig og så Norge, hvor hans fætter for en stund husede ham.

Den 45-årige Abdesalem Lassoued. Foto: Ios/Zuma/Ritzau Scanpix Vis mere Den 45-årige Abdesalem Lassoued. Foto: Ios/Zuma/Ritzau Scanpix

»Han var en helt anden person dengang. Jeg er i chok over, at han nu har dræbt uskyldige mennesker,« siger fætteren.

Også i Norge blev han nægtet asyl.

Taget med narko i Sverige

Med endnu en afvisning i bagagen tog Abdesalem Lassoued i 2012 til Sverige, hvor han levede under falsk identitet, skriver det svenske nyhedsbureau TT, der har fået det bekræftet at landets svar på Udlændingestyrelsen.

Ifølge Aftonbladet boede han hos en ven i Göteborg, før han i september samme år blev varetægtsfængslet efter at være blevet stoppet af politiet i Malmø.

På sig havde han 100 gram kokain, og da politiet senere også fandt 38.000 svenske kroner og yderligere 100 gram kokain under en ransagning i Göteborg-hjemmet, faldt hammeren.

Inden året var omme, var han blevet dømt for grove narkoovertrædelser og udvist af Sverige i ti år.

Sad med drabsmænd

Før udvisningen kunne træde i kraft, skulle Abdesalem Lassoued dog afsone to år og to måneder i et svensk fængsel. Og her fik han altså lov til at sidde side om side med nogle af de allerfarligste kriminelle i Sverige.

På grund af episoder under hans varetægtsfængsling, hvor han blandt andet havde truet med at »trampe nogen ned«, fordi han ikke kunne få lov til at tale med en imam, blev det besluttet, at han skulle afsone i Kumlaanstalten.

En højsikret institution, der også huser drabsmænd og livstidsdømte, skriver Aftonbladet.

Mediet citerer dokumenter fra den svenske kriminalforsorg, der beskriver, hvordan Abdesalem Lassoued selv ønskede at afsone i Norge. Han ville gerne være tæt på sin familie og i øvrigt studere engelsk i fængslet »for at få det bedre i verden«.

Også dette ønske blev afvist.

Delvist, fordi man vurderede, at han havde et narkomisbrug. Delvist, fordi »der var risiko for flugt, fortsat kriminalitet, misbrug og andre forseelser«.

Derfor endte han altså i Kumlaanstalten, hvor der flere gange var problemer med ham. Blandt andet truede han en kvindelig betjent med, at han ville »stikke hende ned med kniv«, skriver SVT.

Derudover fik han undervejs flere advarsler, fordi han nægtede at arbejde og afgive urinprøver.

Tilbage til Italien – og så til Belgien

Efter endt afsoning i 2014 forlod Abdesalem Lassoued angiveligt Sverige. I hvert fald har de svenske myndigheder ikke haft noget med ham at gøre siden.

Hvor han tog hen, er uvist.

45-årige Abdesalem Lassoued stod angiveligt bag angrebet i Bruxelles. Vis mere 45-årige Abdesalem Lassoued stod angiveligt bag angrebet i Bruxelles.

Først i 2016 dukkede han igen officielt op. Igen i Italien. Denne gang i Bologna. Her skulle politiet ifølge nyhedsbureauet Ansa have mistænkt ham for at være blevet radikaliseret, og han landede derfor på efterretningstjenesternes overvågningsliste.

Det er uklart, hvor længe han blev i Italien, men sikkert er det, at han i 2019 satte sine fødder på belgisk jord. Igen i håbet om at få asyl. Igen med afvisning til følge.

Trods afslaget i 2020 blev Abdesalem Lassoued i landet. Illegalt.

Myndighederne holdt øje med ham, har de senere erkendt. Han var ifølge den belgiske justitsminister, Vincent Van Quickenborne, mistænkt for blandt andet menneskesmugling og trusler mod statens sikkerhed.

Politi og redning talstærkt til stede efter angrebet i Bruxelles. Foto: Hatim Kaghat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Politi og redning talstærkt til stede efter angrebet i Bruxelles. Foto: Hatim Kaghat/AFP/Ritzau Scanpix

Mistankerne til trods blev han ikke overvåget døgnet rundt. Og der var heller ingen øjne på ham, da han mandag aften ifølge politiet åbnede ild forud for fodboldlandskampen mellem Belgien og Sverige.

En svensk mand i 70erne og en ditto i 60erne fik den aften sat en blodig stopper for deres liv.

I kølvandet på angrebet delte Abdesalem Lassoued videoer på sociale medier, hvor han svor troskab til Islamisk Stat og sagde, at han havde dræbt svenskere for at »hævne muslimer«.

I videoerne var den 45-årige iført en orange jakke. Det samme var gerningsmanden bag drabene. Og da de belgiske styrker efter timers jagt affyrede de dræbende skud mod den mistænkte på en forstadscafé i Bruxelles, var den mistænkte også iført en orange jakke.

Myndigheder såvel som eksperter peger på, at Abdesalem Lassoued var en såkaldt ensom ulv. Og som Jacob Kaarsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa og forhenværende chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, forleden påpegede overfor B.T., er disse »notorisk svære at stoppe«.

Abdesalem Lassoued blev først stoppet i Europa, da det var for sent.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.