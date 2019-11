Knivbevæbnet mand, der forsvandt fra påsat gårdbrand, søgte tilflugt på skole. Han er anholdt uden dramatik.

En 25-årig mand, der flygtede fra en gårdbrand, søgte tirsdag eftermiddag tilflugt på en nærliggende skole, hvor han låste sig inde på et toilet, oplyser Nordjyllands Politi.

Politi og brandvæsen blev kaldt ud til en gårdbrand ved Aars. Det viste sig, at branden efter alt at dømme var påsat. Der var to arnesteder, og det brændte i både stuehuset og en lade.

- Nogle vidner bemærker, at en 25-årig litauer, som enten er eller har været ansat på gården, forsvinder fra brandstedet, siger politiets vagtchef Henrik Beck.

Vidnerne fulgte efter manden, som var bevæbnet med en kniv. Han forsvandt ind på Hornum Skole, hvor han låste sig inde på et toilet.

- Vi ringer til skolen og får inspektøren til at låse af ind til SFO'en, hvor der stadig er nogle børn.

- Det gjorde vi for en sikkerheds skyld, for der var intet, som tydede på, at han ville i kontakt med børnene eller skade dem, understreger vagtchefen.

Kort efter nåede tre politipatruljer frem til skolen. Det lykkedes hurtigt at få manden til at komme ud fra toilettet, og han blev anholdt uden videre dramatik.

- Han er sigtet for ildspåsættelse, og så må den videre efterforskning vise, om han har noget med branden at gøre, fortæller Henrik Beck.

Ingen mennesker kom noget til i forbindelse med gårdbranden, men en hund måtte aflives.

/ritzau/