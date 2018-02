En kvinde fra Helsingør tjente angiveligt over to millioner kroner på 30 kvinders prostitution.

Helsingør. Mindst 30 kvinder arbejdede ifølge anklagemyndigheden over en periode på fem år som prostituerede for en 55-årig kvinde fra Helsingør.

Det indbragte den 55-årige en fortjeneste på to en kvart million kroner, lyder beskyldningerne mod kvinden, som nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi vil have den 55-årige idømt en fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens rufferiparagraf.

Det var i et kælderlokale i Helsingør, at de usædelige aktiviteter ifølge sagens anklageskrift foregik.

Den tiltalte kvinde stod som lejer af lokalet, der blev brugt som bordel. Anklagemyndigheden beskylder desuden kvinden for at have lagt vagtplaner for de kvinder, som arbejdede der.

Og ikke nok med det. Kvinden er også anklaget for at have stået for indretning og vedligeholdelse af lokalet, ligesom hun også beskyldes for at have stået for driften af bordellets hjemmeside.

Også ansættelsen af telefondamer, som har besvaret opkald fra bordelkunder, skulle den 55-årige kvinde have sørget for.

I sagen indgår et beløb på 451.995 svenske kroner, som politiet i Sverige har beslaglagt. Beslaglæggelsen er sket efter anmodning fra dansk politi.

De penge stammer efter anklagemyndighedens opfattelse fra ulovlig bordelvirksomhed, og derfor er der nedlagt en påstand om konfiskation af beløbet.

Sagen kommer for ved Retten i Helsingør i næste uge. Der ventes dom 5. marts.

