Tidligere amerikansk embedsmand vidner via Skype i sag om medvirken til terror i København.

En tidligere embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium vidner tirsdag i en dansk straffesag om indkøb af droner, kameraer og andet udstyr til Islamisk Stat.

Han udtaler sig om den mand, som ifølge anklagemyndigheden var en slags bagmand i sagen, og som på et tidspunkt blev opført på USA's liste over terrorister.

- Basil Hassan forekommer mig at være en af de farligste personer, som vi udpegede, siger Jason Blazakis. I Københavns Byret afhøres han via en Skype-forbindelse til udlandet.

Som leder af et anti-terrorkontor i Udenrigsministeriet blev der i hans ti år opført måske over 200 personer og grupper på listen. Basil Hassan kom på i november 2016.

Den tidligere embedsmand siger, at Basil Hassan, der blev uddannet på DTU i Danmark, og som er eftersøgt for drabsforsøget på forfatter og journalist Lars Hedegaard i 2013, havde en nøglerolle i et droneprogram hos Islamisk Stat.

- Han var involveret på flere måder. Han var involveret i afprøvning og i operationer med brug af droner i Syrien, forklarer Jason Blazakis.

- Han havde adgang til teknologi, som gjorde det muligt at udvikle droneprogrammet, uddyber han.

Droner blev brugt blandt andet til overvågning. Men han bekræfter på et spørgsmål fra senioranklager Sidsel Klixbüll, at danskeren også havde med armerede droner at gøre.

En af forsvarerne, advokat Gert Dyrn, undrer sig over, at der i den officielle meddelelse fra november 2016 intet står om droner.

- På det tidspunkt kunne vi ikke tale åbent om hans involvering i droneprogrammet, svarer Jason Blazakis.

På flere tidspunkter under afhøringen tager han forbehold og siger, at han ikke husker sagens detaljer. Andre gange er det hans tavshedspligt, som gør, at han ikke kan svare præcist.

Basil Hassan er flere gange meldt dræbt, men ikke officielt. Hans beskikkede forsvarer er til stede i retssalen.

Tre mænd, der alle er 30 år, er tiltalt for at have skaffet blandt andet propeller, motorer og mange andre dele til droner, som skulle leveres til Islamisk Stat. Det var Basil Hassan, der ifølge anklagemyndigheden satte dem i gang.

Mændene nægter sig skyldige. To af dem er også tiltalt for at have leveret kameraer, som blev brugt i et konkret angreb på en syrisk base.

Sagen begyndte mandag. Dommen ventes til november.

