Fire personer er mistænkt i omfattende sag for at have hjulpet andre kriminelle med afpresning via malware.

Fire personer er blevet anholdt i forbindelse med en sag om udbredt cyberkriminalitet.

Det oplyser Eurojust, som er et EU-agentur, der koordinerer samarbejdet mellem nationale myndigheder i sager om terror og alvorlig organiseret kriminalitet, i en pressemeddelelse.

Anholdelserne skete som led i en række razziaer i blandt andet Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig, Ukraine, USA og Storbritannien.

Personerne er mistænkt for at have tilbudt en form for malwareservice til andre kriminelle med henblik på afpresning.

Malware er en slags ondsindet software, som er designet til at skade digitale enheder eller netværk.

Det er uklart, om der er foretaget anholdelser i Danmark.

National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) deltog i operationen, der har fået navnet "Operation Endgame".

Her har politiet slået til mod såkaldte botnets, der er blevet brugt som led i organiseret it-kriminalitet med flere hundredtusinder ofre på verdensplan, herunder også danske, oplyser NSK i en pressemeddelelse.

- Som en del af det danske bidrag til Operation Endgame har NSK identificeret de første danske ofre. Disse er blevet kontaktet direkte af NSK. Vurderingen er, at analyse af øvrige data fra operationen vil lede til identifikation af flere danske ofre.

- Malwaren kan have medført, at personlige oplysninger, herunder adgangs- og kreditkortoplysninger, kan være blevet stjålet, lyder det i pressemeddelelsen fra NSK.

Et botnet er et it-netværk af tilfældige borgeres og virksomheders computere, der er blevet inficeret med skadelig malware.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen fra Eurojust, hvornår anholdelserne blev foretaget. Eurojust oplyser, at razziaerne blev udført simultant i løbet af ugen.

Eurojust beskriver operationen som værende "uden fortilfælde".

/ritzau/