Det gik ikke stille for sig, da Nordjyllands Politi måtte anholde en herboende rumænsk beruset mand, der var kørt i grøften ved Vrå.

For med en promille på over 2.0, havde den 37-årige mand måske ikke helt styr på sin opførsel.

Under anholdelsen opstod der lidt tumult, og det betød at en rude i politibilen fik et slag, fortæller vagtchef Mads Hessellund.

»Men vi har vurderet, at det ikke var med vilje, og derfor bliver han ikke sigtet for hærværk.«

Lidt før klokken 11 i formiddags kørte den 37-årige mand i grøften ved Vrå ved Bastholm Møllevej.

Ifølge vagtchefen forsøgte den 37-årige, efter han var kørt i grøften, at praje en anden bilist.

Men den anden bilist var vaks, og anmeldte det til politiet, fordi manden var tydeligt spirituspåvirket.

»Vi sendte derfor en patrulje som anholdte manden. Og han var meget beruset,« lyder det fra vagtchefen.

En alkometertest viste, at den 37-årige havde en promille på over 2.0. Og hvis det bekræftes af en blodprøve kan manden formentlig se frem til en sigtelse for vanvidskørsel.

Det betyder, at han risikerer at miste sin bil, der er blevet beslaglagt af Nordjyllands Politi.

Uheldet var et solouheld, og der skete ingen personskade.

Den 37-årige herboende rumæner ligger fortsat til afrusning i detentionen hos Nordjyllands politi, oplyser vagtchefen.