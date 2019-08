Indtil man har fuldt overblik, kan der dukke nye ting op om politiets brug af teledata, siger landsdommer.

De seneste dage er nye oplysninger om alvorlige fejl i politiets brug af teledata dukket op til overfladen.

Fejlene er fundet, i takt med at politiet får undersøgt sagen nærmere.

Men det er ikke sikkert, at det er slut, vurderer landsdommer Olaf Tingleff, der er formand for den uafhængige styregruppe, der skal kulegrave sagen.

- Indtil man har det fulde overblik, og indtil man har undersøgt alt det, der skal undersøges, kan der dukke nye ting op, siger han.

Mandag har justitsminister Nick Hækkerup (S) oplyst, at der er fundet nye alvorlige fejl i sagen.

Det har ført til, at Rigsadvokaten har bebudet et stop for brug af teledata som bevis for domfældelse i straffesager eller som grundlag for varetægtsfængsling frem til 18. oktober.

Sagen startede, da der blev opdaget fejl i politiets it-systemer, der behandler rådata fra teleselskaber. De kan bruges til at belyse, hvor en person har opholdt sig.

Mandag er det kommet frem, at der kan være fejl i oplysninger om telemasters placering, som er brugt til at sandsynliggøre en telefons position.

Derudover er der fundet fejl i konkrete rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne.

- Det er overordentligt vigtigt ved retssager, at man får de rigtige dømt, og at man får alle dem dømt, hvor der er beviser, siger Olaf Tingleff.

- Der er teledata et meget vigtigt bevis, og det skal man kunne stole på. Nu er der rejst alvorlige spørgsmål, og så er der ikke andet at sige, end at så må tingene undersøges, siger landsdommeren.

