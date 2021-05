Dømte kan få indsigt i private detaljer om ofre. Ifølge organisation skal praksis tage mere hensyn til ofrene.

Det er udtryk for en helt ny krænkelse, når et offer oplever, at dybt private oplysninger bliver gjort tilgængelige for den dømte i en sag.

Det siger Knut Arild Guldbrandsen, der er landsformand i organisationen Offerrådgivningen, som hjælper ofre, pårørende og vidner.

Reaktionen kommer på baggrund af, at Jyllands-Posten søndag beskriver, hvordan en mand, der er dømt for at have haft samleje med en mindreårig, fik udleveret 69 dokumenter om den dengang 13-årige piges skole, psykologsamtaler og forældrenes arbejdsplads.

Det er sket, selv om han har et polititilhold mod pigen og hendes familie.

Ifølge Knut Arild Guldbrandsen kan det at få overtrådt ens personlige grænser igen i sådan et tilfælde, føles som en helt ny forbrydelse.

- En del af det at blive krænket er, at man er inde over folks grænser. Det at få udleveret noget, der er blevet sagt i et fortroligt rum. Det er en ny krænkelse.

- Hvis de ikke er forberedt på, at det kan ske, er det en overskridelse af grænser igen. Det er lige før, at man kan sige, at det er en ny forbrydelse, siger han til Ritzau.

I sin artikel beskriver Jyllands-Posten en konkret historie om den nu 16-årige pige. Det fremgår ikke, om der findes andre lignende tilfælde.

Det kan Knut Arild Guldbrandsen heller ikke sige med sikkerhed. Det skyldes blandt andet, at mange af dem, der kontakter organisationen, henvender sig umiddelbart efter en hændelse eller inden en retssag.

Erstatning bliver tildelt i forbindelse med retssagen.

Landsformanden kan dog huske i hvert fald ét eksempel fra sine år som rådgiver. Her var han i kontakt med en kvinde, der var blevet overfaldet i et supermarked.

Hun følte sig efterfølgende krænket over, hvor mange detaljer der skulle frem om hendes samtaler med en psykolog i forbindelse med spørgsmålet om erstatning.

- Det er, fordi man er i gang med at hele en oplevelse og komme videre og få lukket det traume.

- Og hver gang man er igennem en proces - en afhøring eksempelvis - er der sandsynlighed for, at det bliver en retraumatisering. Så det er meget belastende at skulle igennem hele det her forløb, siger Knut Arild Guldbrandsen.

Han mener derfor også, at der er god grund til at kigge på, om man kan ændre måden at behandle sådanne erstatningssager.

- Lige så snart der er en sag som den her, synes jeg, at man skal reagere. Vi skal have en praksis til Danmark, der tager hensyn til ofrene. Og det er i alle led. Det gælder i afhøring, retssager, men også nu her med erstatning.

/ritzau/