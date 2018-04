Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Den forfærdelige ulykke på Bakken, der lørdag eftermiddag gjorde en 12-årig dreng delvis blind, er langt fra første episode i en forlystelsespark, hvor det går galt.

I 2008 oplevede Tivoli Frihedens direktør, Henrik Ragborg Olesen, enhver park-direktørs værste mareridt.

For øjnene af dybt chokerede gæster faldt en vogn af fra rutsjebanen Cobra i Tivoli Friheden i Århus. Fire unge mennesker blev kvæstet.

»Det var et chok ud over alle grænser. Man troede jo ikke sine egne ører og øjne. Det var ubehageligt,« siger Henrik Ragborg Olesen om den forfærdelige episode i 2008.

12-årig blev delvis blind

Lørdag middag skete samme mareridt i Bakken i Nordsjælland.

Under en tur i forlystelsen Sky Roller, som du kan se øverst i videoen, var en 12-årig dreng blevet dårlig, hvorefter han slap de styrende håndtag i forlystelsen. Herefter begyndte hans flymaskine at dreje rundt 102 gange, inden operatøren fik den stoppet.

Den 12-årige dreng blev ifølge Nordsjællands Politi udsat for et voldsomt g-tryk, som gav ham blødninger i hovedet og gjorde ham delvist blind. Hans nuværende tilstand er ukendt.

Bakkens direktør, Nils-Erik Winther, beklagede efterfølgende ulykken.

Ifølge Søren Kragelund, der har været direktør i Fårup Sommerland i mange år og selv har oplevet flere ulykker, er det et decideret mareridt, som Bakken-chefen gennemgår nu.

»Det er det værste mareridt. Uheldet sker jo som et fingerknips, lige pludseligt. Så skal man finde ud af, hvad er der sket med vedkommende.

'Det rammer én hårdt'

Søren Kragelund var direktør i Fårup Sommerland i 2015, hvor en medarbejder af uvisse årsager gik ind på området, hvor forlystelsen kørte og blev ramt i hovedet.

»Da han lå der, tænkte jeg bare: 'Nej nej nej, puha'. Det er virkelig hårdt. Og på den måde er det en hård branche at være i. Det rammer én hårdt. Man tænker hele tiden, om man kunne have gjort noget anderledes. Der var nok altid et eller andet, man kunne have gjort bedre. Det er sgu grimt,« siger han.



Søren Kragelund pointerer, at danske forlystelsesparker er uhyre sikre. Men at ulykkerne ofte er ude af deres hænder.

»Det er jo svært for Bakken. De købte forlystelsen, der er godkendt og som er brugt i mange parker i verden. Og så sent som i marts blev den tjekket, og så sker der alligevel et uheld,« siger han.

Tirsdag eftermiddag udsendte Nordsjællands Politi en rapport om ulykken. Her kom det frem, at der ikke blev fundet nogle tekniske fejl, og Bakken ved derfor stadig ikke, hvorfor det gik galt.

