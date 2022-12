Lyt til artiklen

Politiet er lige nu til stede på Dyrehavbakken i Klampenborg.

Det er de, fordi en pige på 5-6 år har fået et ben i klemme i en forlystelse.

Forlystelsen er derfor nu lukket, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, Mikkel Lyberg.

»Vi er ved at undersøge forholdet nu og vil være på stedet i nogle timer frem,« forklarer han.

Selvom billeder fra stedet viser, at der også blev tilkaldt ambulance, kunne pigen selv sørge for at komme hospitalet.

»Det er ikke alvorligt. Hun er kommet lettere til skade,« lyder det fra vagtchefen.