Søndag middag blev politiet tilkaldt til Ledre Slotspark i nærheden af Roskilde, da en kvinde kom lettere til skade efter en tur i en svævebane.

»Der er en kvinde, der har været oppe i de her svævebaner, og under den tur rammer hun nogle grene, begynder at svinge og rammer et træ. Men det er ikke noget alvorligt,« siger vagtchef Henrik Olesen fra Midt- og Vestsjællands Politi til BT.

Efter uheldet kom kvinden på Holbæk Sygehus for at blive undersøgt, og man har i mellemtiden valgt at lukke for forlystelsen.

Tirsdag eller onsdag kommer myndighederne til at tage stilling til, hvorvidt svævebanen skal undersøges nærmere.

»Selve banen er efterset for nyligt. Men der kan være mange forskellige faktorer, som jeg ikke kan gøre mig klog på, der kan være skyld i hændelsen. Banen er lukket indtil, vi har fundet ud af, hvad der skal ske,« siger vagtchefen.

Jesper Wiegandt, der er bestyrelsesformand i Til Tops, der står for driften af svævebanen, fortæller til Ekstra Bladet, at det på ingen måde er kvindens egen skyld, at hun kom til skade søndag middag.

»I øjeblikket har vi lukket banerne, og så sker der ikke andet, før vi har gået dem igennem med en tættekam for at finde ud af, hvad der har forårsaget ulykken,« siger han til avisen.