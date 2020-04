Den drabstiltalte James Schmidt forsøgte tilsyneladende også at komme i kontakt en af hans formodede ofres forlovede.

Det fortalte den forlovede til 80-årige Peter Olsen, der angiveligt blev dræbt af netop James Schmidt 2. marts sidste år, da hun afgav forklaring i sagen onsdag.

Sagen mod den den 28-årige James Schmidt fortsatte onsdag i Københavns Byret, efter den har været udsat i månedsvis som følge af coronakrisen. James Schmidt er tiltalt for at have dræbt tre pensionister i et boligkompleks på det ydre Østerbro, herunder den ældre kvindes forlovede Peter Olsen. Han nægter sig skyldig.

Ved dagens retsmøde forklarede kvinden blandt andet, at James Schmidt bankede på hendes dør i dagene efter 2. marts, hvor Peter Olsen, som hun skulle giftes med få måneder senere, blev dræbt.

Selv om hun aldrig lukkede sin dør op for fremmede, så valgte hun imidlertid at åbne den dag, fordi James Schmidt blev ved med at ringe på døren.

James Schmidt ville ifølge kvinden i kontakt med hendes nabo Per, som han hævdede at være skolekammerater med. Men da naboen var omkring de 50 år, og hun tydeligt kunne se, at James Schmidt ikke var i nærheden af den alder, kunne hun ikke få det til at hænge sammen, fortalte hun.

Derfor sagde hun til James Schmidt, at han skulle banke på hos naboen, mens hun så på. Det svarede han imidlertid ikke på, og kort efter forsvandt han ud af opgangen.

Det scenarie gentog sig tilsyneladende flere gange, og den ene gang bankede kvinden efter eget udsagn døren i, efter hun havde fortalt James Schmidt, at hendes sygeplejerne ankom inden længe.

Det har hun siden været glad for, at hun sagde til ham.

Kvinden forklarede videre, at hun også havde set »den anklagede« gå frem og tilbage foran hendes have så mange gange, at hun blev irriteret over det. Måske 10 gange om dagen.

Til sidst ringede hun til sin hjemmehjælp, fordi hun blev »vanvittig«.

Da anklager Søren Harbo spurgte ind til den tætte relation, som hendes forlovede Peter Olsen og James Schmidt ifølge sidstnævnte havde, så afviste kvinden det blankt. Hun vidste, at James Schmidt havde »slået følgeskab« med hendes forlovede en hel del gange fra den nærliggende Fakta.

Men Peter Olsen havde tilsyneladende undret sig over, at James Schmidt altid ville følges med ham hjem fra Fakta, fortalte kvinden, der var det første af i alt 10 vidner ved onsdagens retsmøde.

Tiltaltes forklaring

Dagens retsmøde er det fjerde i rækken, men det første efter, at store dele af Danmark blev lukket ned i midten af marts. Ved retsmødet inden nedlukningen afgav James Schmidt selv forklaring i sagen.

Her fortalte han blandt andet, at han havde været i to af de afdødes hjem, fordi han skulle låne en telefon at ringe fra. Det var desuden i den forbindelse, at han ved et uheld var kommet til at tage de afdødes betalingskort. Han nægtede imidlertid, at han skulle have dræbt dem.

Anklagemyndigheden går primært efter at få ham idømt fængsel på livstid for de tre pensionistdrab. Og ellers tidsubestemt forvaring.

Faktisk har den 27-årige James Schmidt, der er født i Sydsudan og kom til Danmark som syvårig med navnet Lual Lual, allerede tidligere prøvet at blive idømt forvaring.

Det skete i 2011, hvor han i både byretten og landsretten blev idømt forvaring for som 17-årig at have voldtaget en ung pige på bare 14 år og for drabsforsøg på en kvinde, som han forsøgte at kvæle, så hun kom i udtalt livsfare.

Men i april 2012 valgte Højesteret at omstøde den tidsubestemte forvaringsdom til syv års fængsel. Og i januar 2017 var han igen på fri fod – indtil han blev fængslet for de tre rovmord på Østerbro.

I den nuværende retssag er der afsat 12 retsdage, og der skal samlet afhøres ikke mindre end 60 vidner. Oprindeligt var det planen, at der skulle afsiges dom 13. maj, men domsafsigelsen er foreløbig udskudt.