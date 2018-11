Drabschef og tidligere PET-chef er vant til at administrere deres tavshedspligt, siger direktør i forlag.

Både drabschef Jens Møller Jensen fra Københavns Politi og den tidligere PET-chef Jakob Scharf er voksne mænd, der ved, hvad de siger.

Det vurderer Jakob Kvist, der er kreativ direktør for forlaget People's Press, som udgav Scharfs bog "Syv år for PET".

- De ved, hvad de siger, og de er vant til at håndtere pressen og deres egen administration af tavshedspligt.

- Som forlag kan man som udgangspunkt godt stole på deres egne bedømmelser langt hen ad vejen, siger han.

Scharf er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i bogen. Sagen er i disse uger for retten, hvor den tidligere PET-chef flere gange har fastholdt, at han ikke videregav fortrolige oplysninger.

I sidste uge udkom Jens Møller Jensen, der blev landskendt som leder af efterforskningen af drabet på den svenske Kim Wall, med en ny bog.

Men Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUB) skal nu undersøge, om han har brudt sin tavshedspligt i bogen "Opklaret - Drabschefens erindringer".

Det er Politikens Forlag, der har udgivet erindringsbogen. Men på nuværende tidspunkt ønsker forlaget ikke at kommentere sagen overfor Ritzau.

Jakob Kvist fortæller, at man som forlag har et stort ansvar, når man udgiver bøger.

Men som forlag går man ikke ens til to opgaver. For der er stor forskel på, hvem der er kilde og udtaler sig i en bog, påpeger direktøren.

- Man kan arbejde med en muslimsk kvinde på 22 år, der har været på flugt i 10 år og vil skrive en bog fra et hemmeligt sted.

- Og så kan man arbejde med en tidligere leder eller nuværende leder i en politienhed, der har talt med pressen ofte, siger han.

Ifølge Kvist ville People's Press ikke gøre arbejdet anderledes med bogen "Syv år for PET", hvis forlaget havde chancen.

- Bogen er skrevet af en journalist. På mange tidspunkter har Scharf pointeret, at der var ting, han ikke kunne udtale sig om.

- Jakob Scharf har ikke på noget tidspunkt signaleret overfor os, at han var uklar om, hvor hans tavshedspligt startede og sluttede, siger Jakob Kvist.

Mens undersøgelsen af Jens Møller Jensens bog pågår, er han blevet flyttet til en anden stilling i politiet.

