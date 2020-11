Der er risiko for voldelige konfrontationer i Vollsmose, mener politi, der forlænger visitationszone to uger.

Der er en risiko for, at grupperinger i Odense-bydelen Vollsmose kan ende i voldelige konfrontationer.

Det vurderer Fyns Politi, der på den baggrund har valgt at forlænge en visitationszone og en skærpet strafzone i bydelen med to uger. Zonerne udløber dermed 8. december klokken 15.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Her siger politidirektør Arne Gram, at zonerne er et godt værktøj, som politiet ikke tøver med at bruge.

- Det er vores vurdering, at der stadig kan opstå voldelige konfrontationer mellem grupperinger i Vollsmose.

- Det viser vores efterforskning og vores efterretninger, og det må og skal vi have sat en stopper for, siger han i meddelelsen uden at gå i detaljer med, hvilke efterretninger der er tale om, eller hvad de præcist viser.

I visitationszoner er det lovligt for politiet uden nogen konkret mistanke at kropsvisitere alle inden for området.

Derudover kan ordensmagten frit ransage biler. I skærpede strafzoner kan straffen for en forbrydelse stige med indtil det dobbelte for bestemte typer kriminalitet.

Visitationszonen og den skærpede strafzone blev indført 14. november, fordi der på dagen og dagen forinden var blevet afgivet flere skud i området. Ingen skulle være kommet til skade i forbindelse med skudepisoderne.

Politiet formoder, at skudepisoderne hænger sammen med en konflikt, "der fra tid til anden blusser op mellem grupperinger i området". Her henvises blandt andet til et drab, der fandt sted i sommer, hvor en 31-årig mand mistede livet, mens en anden 31-årig blev såret.

Både i forbindelse med de seneste skudepisoder og drabet i sommer efterlyser politiet vidner.

- Vi har en fornemmelse af at både i forbindelse med de aktuelle skudepisoder forrige weekend såvel som i forbindelse med drabet i sommer, så er der viden derude, som vi virkelig har brug for at få, siger politidirektøren i meddelelsen.

/ritzau/