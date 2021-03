Seks terrorsigtede personer har ved Retten i Holbæk fået forlænget deres varetægtsfængsling til 25. marts.

En syvende person, der er sigtet i samme kompleks, er blevet forlænget ved et andet retsmøde og var ikke til stede i retten tirsdag.

Fem af de seks ved tirsdagens retsmøde har taget forbehold for at kære fængslingen, mens den sjette allerede har valgt at kære afgørelsen.

