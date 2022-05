19. april modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om en udbrændt bil i Sjølund nær Kolding.

Politiet fik anmeldelsen klokken 6.12, og retsmedicinere og politiets teknikere arbejdede dagen igennem på at fastslå, hvad der var sket.

Ud på eftermiddagen 19. april lød meldingen, at manden ikke var offer for en forbrydelse. Det kan politiet nu bekræfte samtidigt med, at de har fået svar på, hvem den afdøde person er.

»De tekniske undersøgelser viste tidligt, at der ikke var anledning til at vurdere, at der var tale om en strafbar handling,« fortæller vicepolitiinspektør Torben Simonsen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Og DNA-undersøgelser har nu givet os svar på, hvem den afdøde person er.«

Der er tale om en 49-årig mand, der er ukrainsk statsborger.

Han blev som skrevet fundet tirsdag 19. april i sin udbrændte personbil.

Den 49-årige mands pårørende er underrettet.