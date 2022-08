Lyt til artiklen

To af de i alt seks sigtede var i hvert fald til stede, da Frank Dan Nørgaard Jørgensen drog sit sidste suk.

Så meget står angiveligt klart. Større usikkerhed er der omkring den 39-årige drabssigtede kvindes tilstedeværelse under det formodede drab.

På blandt andet den baggrund besluttede en dommer ved Retten i Randers forleden, at det er bedst at holde hende bag tremmer for nu.

Der er, mener dommeren, »bestemte grunde til at antage, at sigtede, såfremt hun løslades, kan og vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnligt ved at påvirke andre«.

Sådan lyder det i retsbogen fra tirsdagens fristforlængelse, som B.T. har fået aktindsigt i.

Heri beskrives det, at i hvert fald to af de sigtede var til stede, da den 40-årige mand fra Randers i midten af juli døde – blev dræbt?

Spørgsmålet er, om den 39-årige kvinde, der tidligere har været i et forhold med den afdøde, også var det.

Et spørgsmål, hvis svar i skrivende stund skyder i flere retninger.

De to unavngivne personer har nemlig afgivet divergerende forklaringer om den 39-årige kvindes tilstedeværelse.

Sikkert er det dog, at hun nægter sig skyldig i drab. Nøjagtigt som sagens andre seks sigtede.

Men modsat de andre forsøgte den 39-årige kvinde at blive løsladt, da varetægtsfængslingen af dem alle i tirsdag blev taget op ved retten.

Mens de fire andre varetægtsfængslede lod sig frivilligt forlænge, tog den 39-årige kvinde og hendes forsvarer kampen om frihed op.

En kamp, hun tabte.

Dommeren vurderede nemlig, at der fortsat er begrundet mistanke om, at kvinden har været medvirkende til Frank Dan Nørgaard Jørgensens død.

Hun og de andre er dog ikke varetægtsfængslet på baggrund af politiets mistanke om drab, men i stedet vold med døden til følge.

Dommeren besluttede at forlænge varetægtsfængslingen af dem alle frem til 13. september, hvor spørgsmålet om varetægtsfængsling atter skal for retten.

Netop de forskellige forklaringer er gået igen ved de retsmøderne. Og de er da medvirkende til, at anklagemyndigheden igen og igen har bedt om at få dørene lukket for offentligheden.

En anmodning, som retten er imødekommet hver gang. Senest tirsdag, hvor det lød:

»Af de grunde, der er anført af anklagemyndigheden, herunder at de sigtede har afgivet divergerende forklaringer, må sagens behandling i et offentligt retsmøde antages på afgørende måde at hindre sagens oplysning.«

På grund af dørlukningen er det derfor uvist, hvad de konkrete forklaringer indeholder. Og hvem der er kommet med dem.

Tidslinje 14. juli: Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvinder efter sidst at være blevet set i Nimtofte på Djursland. Det er politiets mistanke, at han omkring klokken 16.30 bliver kvalt på en adresse i samme by.

15. juli: Pårørende slår alarm til politiet.

16. juli: Politiet udsender en efterlysning af ham og hans hvide varebil.

18. juli: Fire personer – to mænd og to kvinder – anholdes og sigtes for at have dræbt den 40-årige. Der er endnu ikke fundet et lig, men den hvide varevogn dukker udbrændt op ved en skovparkeringsplads i Vivild. Samtidig ransager politiet flere adresser på Djursland.

19. juli: De fire personer fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Alle nægter sig skyldig. Tre af dem bliver varetægtsfængslet.

21. juli: Politi og teknikere er talstærkt til stede i et skovområde ved Gassum nær Randers. Her bliver Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig fundet. Desuden bliver to mænd anholdt, men den ene løslades efter afhøring.

22. juli: En 37-årig mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Han er sigtet for blandt andet drab og for at have modtaget betaling for at bortskaffe liget. Han nægter sig skyldig, men varetægtsfængsles. En 23-årig mand bliver anholdt, afhørt og løslades.

28. juli: Den 23-årige mand, som tidligere er blevet løsladt efter afhøring, varetægtsfængsles. Han nægter sig også skyldig i drab, men erkender at have bortskaffet en tønde med aske og en nummerplade.

Heller ikke politiinspektør ved Østjyllands Politi Brian Voss Olsen kan løfte sløret for, hvad sagens implicerede har forklaret.

Han kan da også kun omtale efterforskningen i generelle vendinger.

»Vi er stadig i den indledende fase af efterforskningen, hvor vi fortsat indsamler og bearbejder analyseerklæringer, vidneafhøringer og så videre. Vi forsøger at tegne os et billede af, hvad motivet har været, og hvad der er sket.«.

Han nævner også, at der i en sag af denne kompleksitet, kan være mange forskellige forklaringer fra sagens mange sigtede.

»Det er klart, at det er en kompliceret sag, når der er så mange sigtede, og vi skal klarlægge en tidslinje før, under og efter forurettedes død samt ikke mindst de mistænktes roller«

»Efterforskningen udvikler sig løbende, når der kommer, hvis der eksempelvis kommer nye forklaringer og nye stier at gå ad.«

I førnævnte retsbog fremhæver dommeren, at politiet inden næste fristforlængelse forventes at have genafhørt vidner og udlæst de sigtedes telefoner.

Derudover skal der indhentes lokaliseringsdata fra selvsamme telefoner, og de sigtede skal afhøres herom, lyder det.