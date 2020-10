Statsadvokat kritiseres af forsvarer for ikke at anerkende alvoren, da mand blev forvekslet i bandesag.

En københavnsk mand er blevet tilkendt erstatning på næsten en million kroner, efter at han uberettiget sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg i bandemiljøet.

Han var blevet forvekslet med en anden person. I straffesagen i Retten på Frederiksberg trak en anklager i allersidste øjeblik i nødbremsen og bad om frifindelse på grund af fejlen. Samtidig blev manden løsladt.

I efterspillet er det besluttet at yde manden 995.000 kroner, oplyser Statsadvokaten i København.

Pengene er givet på grund af den krænkelse, han blev udsat for med den uberettigede frihedsberøvelse fra 5. december 2017 og frem til 15. marts 2019 og en forudgående telefonaflytning. Desuden har han fået dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Men afgørelsen er skuffende, fordi statsadvokaten i afgørelsen ikke reelt har anerkendt sagens alvor, mener den frifundnes forsvarer, advokat Jane Ranum.

- Status indtil videre er, at hændelsesforløbet i forhold til min klient slet ikke er blevet markeret. Han har fået takstmæssig erstatning og ikke andet - og har måttet vente mere end halvandet år på det svar, siger hun.

Den fejlagtige fængsling og tiltale hvilede især på et foto taget i en automatisk trafikkontrol på Tagensvej i København.

Kort før nævningetinget i marts 2019 skulle trække sig tilbage for at votere i sagen, fik politiet et anonymt tip om, at den forkerte mand var blevet sat på anklagebænken i sagen, hvor han og 15 andre var tiltalt.

Derefter afslørede en hurtig undersøgelse, at der faktisk internt i politiet var tvivl om identifikationen allerede en uges tid efter gerningstidspunktet. Efterforskere havde fået tip fra kolleger i politiet om, at personen på fotoet kunne være en anden.

Men det blev aldrig fulgt op, og forsvareren fik heller ikke besked.

I afgørelsen fra Statsadvokaten i København beklages det da også, at hun ikke fik indsigt i de to interne tip, oplyser hun.

- Men man finder ikke grundlag for at rejse sigtelse imod efterforskerne, oplyser Jane Ranum.

I Københavns Politi har chefanklager Ida Sørensen tidligere overfor Berlingske erkendt, at der blev begået fejl.

- Oplysningen skulle selvfølgelig have været journaliseret i sagen, og det er en fejl, at det ikke skete", sagde hun til avisen i 2019.

Undervejs i sagen mødte forsvareren igen og igen modstand fra anklagemyndigheden. For eksempel da hun bad om teleoplysninger, som i øvrigt viste sig at bekræfte, at manden slet ikke havde været på Tagensvej på gerningstidspunktet.

Advokat Jane Ranum havde bedt statsadvokaten om at lægge 100 procent oveni erstatningen, fordi der efter hendes opfattelse er sket pligtforsømmelse i forbindelse med såvel politiets som anklagemyndighedens håndtering af sagen.

Men erstatningen er fastsat efter de sædvanlige takster og er ikke forhøjet. Der er ikke grundlag for at rejse sigtelse, lyder konklusionen fra statsadvokaten.

Imidlertid er sidste ord ikke blevet sagt. Advokaten klager til Rigsadvokaten, oplyser hun.

