Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt en mand for at fremsende trusler via nettet.

'Vi har kl 13.02 anholdt en 48-årig mand i Esbjerg i forbindelse med trusler mod politiet. Anholdelsen foregik helt uden dramatik. Sagen efterforskes fortsat'

Flere borgere henvendte sig til politiet tidligere på dagen, fordi en mand 'streamede' forskellige trusler via nettet. Ifølge Sydjyllands Politi er truslerne rettet mod politiet i Esbjerg.

Det betyder, at man lige nu har forhøjet beredskab i byen, og man vil derfor kunne se mere af politiets mandskab i gaderne.

'På grund af de aktuelle trusler, der er rettet mod politiet i Esbjerg, har vi i øjeblikket forhøjet beredskab, hvorfor man kan se politi i beredskab forskelige steder i Esbjerg og omkring politistationen i Esbjerg,' skriver politiet på deres Twitter-profil.

»Vi er i gang med efterforskningen, og det er en operativ situation,« siger kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Seheibel fra Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Det vidste sig, at manden også har en adresse i Nordjylland, hvorfor Nordjyllands Politi også blev involveret i sagen.

'Når vi modtager sådan en anmeldelse, så tager vi ingen chancer. Derfor afsender vi straks flere patruljer til stedet,' siger den ansvarlige for politiets indsats, vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.