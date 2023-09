En 46-årig esbjergenser mistede søndag livet i en tragisk ulykke med en elcykel.

Det hele begyndte ved 15-tiden, da manden kørte over en kantsten i T-krydset Exnersgade og Baggesens Alle i den vestjyske by.

Forhjulet røg af cyklen, og cyklisten styrtede og slog hovedet, skriver JydskeVestkysten.

Da cyklisten tydeligvis havde slået sig, ringede vidner på stedet efter en ambulance, men da redningsmandskabet nåede frem, var manden væk.

Inden da havde han ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi optrådt aggressivt og ubehageligt over for flere vider på stedet.

En halv times tid senere blev der slået alarm cirka en kilometer fra ulykkesstedet, hvor den samme mand generede folk, som anmeldte ham for aggressiv opførsel.

Han blev anholdt for gadeuorden, men kort efter kørt på traumeafdelingen på Esbjerg Sygehus. Her døde han få timer senere på grund af en hjerneblødning, han pådrog sig under cykelstyrtet.