»Det knuser mit hjerte, at jeg bliver udnyttet til at såre kvinder på den måde.«

Daren Martin modtager jævnligt beskeder i sin indbakke fra kvinder over hele verden.

De fortæller, at de har skrevet med ham under et andet navn i månedsvis. At de har sendt ham store pengebeløb.

At de elsker ham.

Men amerikanske Daren Martin er gift og har et barn. Og han har aldrig nogensinde skrevet eller talt med kvinderne, som kontakter ham.

»De føler, de kender mig. Nogle af dem vil gerne have kontakt, det er forfærdeligt at skulle knuse deres forestillinger.«

I virkeligheden er det udenlandske kærlighedssvindlere, der gang på gang misbruger Daren Martins identitet og billeder, og de går også efter danske kvinder.

Svindlerne kalder sig for Norman, Joe Fraser, Mario Cavali og senest Mark Lawrence. Men billedet er det samme hver gang.

Daren Martin er amerikansk forfatter og oplever jævnligt, at selv 15 år gamle billeder bliver stjålet og brugt til at begå kærlighedssvindel med.

På datingtjenester som Tinder kan man finde kærligheden, men man kan også møde en bedrager.

For singler er en millionforretning for især udenlandske kærlighedssvindlere.

Nye tal fra politiet viser, at mere end 600 danskere har anmeldt den type svindel de seneste to et halvt år.

Derfor undersøger B.T. over en række artikler nu de udenlandske svindleres metoder og konfronterer dem.

B.T. har allerede afdækket, hvordan en kærlighedssvindler har bedraget danske Lone for 450.000 kroner.

Det er også lykkes B.T. at få to udenlandske svindlere i tale. En af dem var Mark Lawrence, som i virkeligheden er en mand fra Sydafrika.

Den falske profil med navnet Mark Lawrence bruger fotos, som i virkeligheden tilhører amerikanske Daren Martin.

Det er falske profiler, som den manden fra Sydafrika bruger, som Daren Martin konstant forsøger at få fjernet fra internettet.

»Det kommer i perioder. Flere kvinder skriver nærmest på en gang. Sådan har det stået på i årevis,« fortæller han.

Daren Martin forestiller sig, at hans identitet er oplagt at bruge, fordi han som forfatter og foredragsholder har en åben profil på sociale medier med mange fotos.

»Jeg har set, de tager billeder af mig, hvor jeg har hjelm og arbejdstøj på, men aldrig når jeg er til en bogsignering. Det ville være for nemt at finde mig så.«

Daren Martin ved, at Mark Lawrence ikke vil være den sidste bedrager, som misbruger hans fotos og identitet til at forsøge at snyde kvinder.

Men han håber, at det kan hjælpe at sætte fokus på problemet, så andre bliver advaret.

»Det gør mig pissevred det her,« siger han.