En stor politiaktion fandt fredag sted mod en gruppe demonstranter.

Flere af demonstranterne er blevet tilbageholdt af politiet efter, at de har overtrådt færdselsloven.

De oplyser vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard til B.T.

Her er mere end 90 blevet tilbageholdt og billeder fra demonstrationen viser også, at den kendte forfatter og foredragsholder Carsten Jensen også er en af dem.

Foto: Freelance-pressefotografen / Byrd

Carsten Jensen ses på flere billeder med hænderne fikseret i strips.

Det er stadig uvist om Carsten Jensen er blevet anholdt eller er frihedsberøvet.

Alle broer ind mod Slotsholmen har været spærret på grund af demonstranter, der har spærret for trafikken. Det er blandt andet sket ved, at de har limet sig fast til vejen.

»Vi har frihedsberøvet lidt over 90 demonstranter og vi forventer, at antallet kommer til at stige i de kommende timer,« forklarer vicepolitiinspektøren til B.T.

Demonstranterne har demonstreret mod mangel på handling mod klimaforandringerne.