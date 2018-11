Forfatter siger, at hun ikke har haft grund til at tro, at Yasar var udsat for konkrete trusler op til drab.

Den tidligere bandeleder Nedim Yasar fortalte gerne åbent om sine erfaringer fra bandemiljøet.

Det skete blandt andet som vært på radioprogrammet "Politiradio" på Radio24syv og senest i bogen "Rødder - en gangsters udvej".

Bogen er skrevet af radiovært Marie Louise Toksvig, der også er vært på "Politiradio".

- Jeg er rystet. Jeg er meget ked af det, og jeg er rasende. Og jeg tror ikke for alvor, at jeg har forstået det endnu, siger Marie Louise Toksvig.

Det var mandag aften, at Nedim Yasar blev skudt. Det skete, netop som han havde forladt sin bogreception hos Ungdommens Røde Kors på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Politiet kender endnu ikke til motivet bag drabet på den 31-årige radiovært og tidligere bandeleder.

Marie-Louise Toksvig fortæller, at Nedim Yasar var klar over, at nogen ville blive sure over hans fortælling, men at hun ikke havde grund til at tro, at han var udsat for konkrete trusler op til bogudgivelsen.

- Jeg er sikker på, at han ville have fortalt mig det, hvis der var noget konkret. Jeg er også sikker på, at han og jeg ville være enige om, at var der noget - ud over det sædvanlige - at være bange for, så skulle politiet involveres, siger hun og tilføjer:

- Han lavede ikke en kobling fra, at nogen kunne blive sure og svine ham til på sociale medier, til at nogen kunne finde på at snige sig frem i mørket og skyde ham.

31-årige Nedim Yasar valgte i 2012 bandelivet fra og gik ind i et exitprogram, som han siden afsluttede.

Inden da var han leder af banden Los Guerreros, som var en støttegruppe til Bandidos på den københavnske Vestegn. Det var udsigten til at blive far, der fik Yasar til at bryde med banden.

Marie Louise Toksvig mener, at Nedim Yasar havde en vigtig historie at fortælle.

- Det var vigtigt for ham at vise, at det kan lade sig gøre at komme ud og komme videre. Men også, at det kræver en kolossal indsats for den enkelte. Han ville også gerne vise, hvad det var for et miljø, siger hun.

/ritzau/