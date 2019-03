Forfatteren og bloggeren Jaleh Tavakoli er blandt de 14 personer, der er blevet sigtet for at dele en videooptagelse af drabet på danske Louise Vesterager Jespersen i Marokko i december måned.

Det bekræfter forfatteren overfor B.T. Hun ønsker dog ikke at uddybe sigtelsen yderligere. Derfor henviser hun til et opslag på sin Facebook-profil.

Her skriver Jaleh Tavakoli, at det er Louise Vesterager Jespersens forældre, der har anmeldt hende til politiet. Og det har nu ført til sigtelse.

I alt er 14 personer i alderen 13-69 år sigtet i sagen.

12 af dem er sigtede efter straffelovens § 264 d, der kan føre til straf for en person, som deler beskeder, billeder eller videoer af personer i private situationer - også hvis personen på billedet eller video er afdød.

§ 264 d Folk, der har delt drabsvideoen, kan potentielt dømmes efter straffelovens § 264 d, vurderer en ekspert. Paragrafen lyder således: 'Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.' Det betyder paragrafen: En person, der deler beskeder, billeder eller videoer af personer i private situationer kan straffes med bøde eller fængsel op til seks måneder. Det gør sig også gældende, hvis personen på de delte billeder eller videoer er død.

Normalt kan det give bøde eller op til seks måneders fængsel. Men den givne sag mener politiet dog, at der er skærpende omstændigheder, og derfor kan straffen potentielt komme helt op på tre års fængsel, oplyser politiet.

I opslaget på Facebook skriver Jaleh Tavakoli sin begrundelse for at have delt videoen. Og så slår hun fast, at hun er ked af sigtelsen.

'Forældrene til Louisa Vestager Petersen har ifølge politiet anmeldt blandt andet mig for at have delt drabsvideoen fra Marokko. Det er jeg meget ked af, fordi min mening ikke har været at udstille Louisa,' skriver hun.

Tidligere har Jaleh Tavakoli fortalt til DR om sin beslutning om at dele drabsvideoen, der florerede på nettet.

»Både myndighederne og mainstream-medierne i Danmark skrev ikke i første omgang, hvad der var sket andet end, at en dansk kvinde var blevet dræbt.«

»Siden skrev de så om de to videoer, men altså alene fordi de var blevet spredt på internettet. Altså både videoen, der viser en henrettelse, og videoen, hvor der bliver sværget troskab til Islamisk Stat.«

Blogger Jaleh Tavakoli. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi, som koordinerer sagen, lyder det, at politiet i alt har fået 118 henvendelser om deling af drabsvideoen.

I alt har ni af landets 12 politikredse været involveret i sagen.

Det er blevet til de 14 sigtelser.

De sidste to for straffelovens § 136 stk. 2, som omhandler tilskyndelse til forbrydelser og kan give op til fire års fængsel.

Videoen var i dagene efter drabet på den danske kvinde og den norske veninde Maren Ueland fligttigt delt på sociale medier.

Norske Maren Ueland (tv.) og Louisa Vesterager Jespersen (th.) blev fundet dræbt. Foto: Facebook. Foto: Alex Luka Ladime

Blandt andet var den at finde på Youtube, mens den også blev lagt på de pårørendes Facebook-profiler. Derfor besluttede flere familiemedlemmer at lukke deres profiler på det sociale medie.

Blandt andet af den årsag har politiet på det kraftigste været ude og advare mod at dele den bestialske video.

»Det er vigtigt, at vi taler med vores børn og unge om, hvad krænkende film og billeder er, og at de skal slettes og aldrig deles videre, hvis man får dem tilsendt,« forklarer chefen for Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter, Tenna Wilbert, og uddyber:

»Både fordi det er ulovligt at dele, men i høj grad også fordi, det har forfærdelige konsekvenser for ofrene og deres nærmeste.«