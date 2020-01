»Jeg bliver nødt til at stille mig selv spørgsmålet: 'Bærer jeg en del af ansvaret for Nedim Yasars død?'«

Ordene kommer fra journalist Marie Louise Toksvig, der har skrevet bogen 'Rødder - en gangsters udvej' om Nedim Yasars liv i bandemiljøet.

Mandag indleder Retten på Frederiksberg nemlig sagen mod de to mænd, der ifølge politiet skød og dræbte 32-årige Nedim Yasar omkring klokken 19.30 den 19. november 2018.

Et drab, der blev begået få øjeblikke efter, Nedim Yasar havde sagt farvel til Marie Louise Toksvig og forladt bogreceptionen for den bog, der fortalte historien om hans eget liv.

Kan hans synlighed i offentligheden have spillet ind? Marie Louise Toksvig

»Jeg kan huske, at jeg siger til ham: 'Du skylder mig penge'. Altså, det var jo sagt i sjov, men det er faktisk det sidste minde, jeg har,« siger Marie Louise Toksvig, da B.T. møder hende få dage inden retssagen.

På mandag sætter hun sig på tilhørerrækkerne i retslokalet på Frederiksberg. Dels fordi hun som journalist med speciale i kriminalstof har en naturlig interesse i sagen og skal lave en podcast for Podimo, men også fordi hun var Nedim Yasars kollega og nære ven.

»Hidtil har jeg jo været hyperhellig på pressebænken, men det bliver sat på en prøve her. For under alt det her ligger spørgsmålet, om jeg bærer en eller anden form for ansvar,« siger hun og uddyber:

»Jeg tror ikke, at han blev slået ihjel på grund af bogen, men kan hans synlighed i offentligheden have spillet ind? Jeg var jo med til at give ham en platform og udbredelse,« siger Marie Louise Toksvig, der sammen med Nedim Yasar lavede det populære radioprogram 'Politiradio' på den nu lukkede radiokanal Radio24syv.

Den charmerende unge mand

Netop rollen som radiovært i 'Politiradio' var ifølge Marie Louise Toksvig en medvirkende årsag til, at Nedim Yasar ofte blev anvendt som en slags bandeekspert i landets medier.

»Og så var han jo bare skidegod. Han var sjov, charmerende og meget veltalende mand. Det var virkelig svært ikke at synes om ham i den version, som vi kendte,« siger Marie Loise Toksvig.

Samme billede tegner Sebastian Richelsen, som ligeledes var en del af 'Politiradio' med Nedim Yasar.

»Jeg husker ham som en meget varm person, der var god til at charmere folk med et blink i øjet. Man kunne godt mærke på ham, at han var i stand til at begå sig i begge verdener,« siger Sebastian Richelsen med henvisning til Nedim Yasars fortid som bandeleder i grupperingen 'Los Guerreros'.

Nedim Yasar, Marie Louise Toksvig og Sebastian Richelsen.

En fortid, som Nedim Yasar også forsøgte at lægge bag sig, da han i 2013 indgik i Kriminalforsorgens exitforløb for bandemedlemmer, efter han havde siddet i fængsel for blandt andet vold, frihedsberøvelse og røveri.

»Og man skal jo ikke være blåøjet over for hans fortid. Man skal huske, at han har lavet noget lort, men han prøvede også aktivt at komme ud af det,« siger Sebastian Richelsen, der selv har en fortid som politimand.

Ifølge politiet blev Nedim Yasar dræbt med flere skud i hovedet. Drabet blev angiveligt begået af en 25-årige mand, der efterfølgende gik tilbage til en ventende bil med en 26-årige mand. Sammen kørte de ifølge politiet væk fra stedet.

Der er afsat 10 retsdage til sagen.