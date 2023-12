Myndigheder har handlet efter reglerne i forbindelse med blåstempling af Amager Fælled-byggeri, afgør byret.

Foreningen Amager Fælleds Venner har tabt en sag, hvor et omstridt byggeri på Amager Fælled har været omdrejningspunktet.

Det er blevet afgjort i Københavns Byret torsdag.

Dermed er der sat et foreløbigt punktum i sagen, som foreningen anlagde mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.

Nævnene gav grønt lys til byggeriet, som Amager Fælleds Venner har forsøgt at få sat en fuldstændig stopper for.

Man har forsøgt at få nævnene til at anerkende, at blåstemplingen af byggetilladelsen skulle erklæres ugyldig.

Men nu har en dommer afgjort, at myndighederne handlede efter reglerne, da byggetilladelsen blev givet.

Sagens omdrejningspunkt handler blandt andet om risikoen for dyrearten stor vandsalamander. Padden og dens levesteder er beskyttet af et EU-direktiv.

Det er delvist med udgangspunkt i det, at protesterne mod byggeriet startede i 2017.

Indledningsvist var nævnenes afgørelse, at byggeriet ikke kunne påbegyndes på grund af risikoen for tilsidesættelse af miljøet.

Men et flertal i nævnene fandt senere - på baggrund af efterfølgende undersøgelser udarbejdet af bygherren under klagesagen - at der samlet set var kommet tilstrækkelige oplysninger om et krats funktion og kvalitet som rasteområde for vandsalamanderen.

Og det er netop spørgsmålet om de supplerende undersøgelser under klagesagen, som nævnene har fået medhold i torsdag.

Som part i sagen har foreningen selv fået lov til at forholde sig til de efterfølgende undersøgelser, men den har ikke ment, at materialet blev sat i offentlig høring, sådan at alle borgere kunne kommentere.

I byggeprojektet skal der opføres boliger, folkeskole og daginstitutioner på 219.000 etagemeter.

Byggeriet har flere gange været sat midlertidigt på pause på grund af sideløbende sager. Det skete senest i maj.

Men senere samme måned omstødte Østre Landsret afgørelsen om at sætte byggeriet på pause. Derfor kunne det genoptages.

Amager Fælleds Venner har også haft et ønske om, at EU-Domstolen skulle tage et kig på sagen. Men det har byretten også afvist.

Over for DR har Knud Erik Hansen, talsperson for Amager Fælleds Venner, udtalt, at man vil anke dommen.

/ritzau/