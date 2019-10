Det var ulovligt, da Danish Space Challenge for år tilbage opbevarede kemikalier. Det udløser nu en bøde.

Retten i Horsens har idømt Danish Space Challenge - en forening for raketamatører - en bøde på 15.000 kroner for at have opbevaret kemikalier til raketbrændstof ulovligt.

Sagen opstod i kølvandet på en ulykke, som skete for snart fire år siden i en lade på Skovsrodvej nær Låsby i Østjylland.

Ved ulykken blev tre mænd fra Danish Space Challenge forbrændt, da noget hjemmelavet raketbrændstof eksploderede. Foreningens formand, Jeppe Locht, og en anden mand blev så alvorligt forbrændt, at de blev indlagt efterfølgende.

Ud over bøden skal foreningen betale sagens omkostninger. Samtidig må foreningen vinke farvel til en række kemikalier, som retten var valgt at konfiskere.

Det drejer sig blandt andet om to tønder med furfurylalkohol - cirka 200 liter - en 10-litersdunk med furfuryl, et ukendt antal sække med 25 kilo kaliumnitrat, 54 kilo aluminiumspulver, 650 liter salpetersyre og 1000 liter svovlsyre.

Derudover drejer det sig om 200 gram nitrocellulose og en mindre bøtte med natriumnitrat, cirka 500 gram ammoniumhydrogendifluorid, 1 kilo borsyre, 500 gram strontiumnitrat samt 50 kilo ammoniumperklorat.

Sagen blev efter ulykken, som skete 15. november 2015, efterforsket af politiet og undersøgt af Arbejdstilsynet. I sommer forlød det, at der var sket nogle juridiske fejl, og at sagen var blevet forældet.

Derfor kunne der ikke rejses tiltale, lød det fra Sydøstjyllands Politi.

Men Statsadvokaten i Viborg var af en anden opfattelse. Politiet fik besked på at se på sagen igen, og der blev rejst tiltale alligevel.

Danish Space Challenge har under sagen nægtet sig skyldig, og foreningen har nu to uger til at overveje, om dommen skal ankes til Vestre Landsret.

/ritzau/