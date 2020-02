Hvis du er en af dem, der nyder at bruge weekenden på sofaen med en god film eller serie, er der særlig grund til at være ekstra opmærksom.

Svindlerne ved nemlig godt, at weekend for mange er lig med afslapningstid - og de udnytter de.

Derfor er Forbrugerrådet Tænk i en pressemeddelelse ude at advare om fupmails fra streamingtjenster som Netflix og HBO.

De oplyser, at de modtager et stigende antal tips fra brugere, som har fået tilsendt fup-mails.

I disse mails står der eksempelvis, at du skal opdatere dine betalingsoplysninger for at undgå, at din konto bliver lukket.

Et andet eksempel kan også være, at du kan vinde et medlemskab til streamingtjenesten ved at klikke på et link.

Derfor er det en god ide at være varsom, hvis man modtager denne type mails fra sin streamingtjenester. Med stor sandsynlighed er det nemlig ikke, hvad det ligner.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en mail er svindel eller ej, råder Forbrugerrådet Tænk til, at du logger direkte ind på tjenesten og tjekker, om alt er i orden.