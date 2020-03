I Hjortshøj ved Aarhus er et skelet af et menneske fundet. Det har ligget der i længere tid ifølge politiet.

Et skelet er blevet fundet i et grønt område i Hjortshøj nord for Aarhus.

Skelettet blev fundet på Virup Skovvej af en forbipasserende, som opdagede skelettet i en grøft.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at det har ligget der i længere tid. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har afspærret området og tilkaldt teknikere. Politiet forventer at være på stedet til ud på aftenen lørdag.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen.

/ritzau/