Et forældrepar stod torsdag ved Retten i Viborg tiltalt for ikke at have registreret deres søns navn i tide.

Problemer med NemID førte til, at et forældrepar ikke registrerede deres søn inden for seks måneder.

Det har forældrene forklaret i Retten i Viborg torsdag, hvor de var tiltalt for brud på navneloven. Det fortæller anklager Gorm Lund.

- De forklarede, at faren har haft problemer med sit NemID, og derfor havde de ikke kunnet bruge selvbetjeningsløsningen til at registrere barnets navn, siger han.

Ifølge navneloven skal et barns fornavn registreres i personregistret inden for seks måneder efter fødslen. Det kan ske gennem dåb eller registrering på borger.dk.

Bliver fristen ikke overholdt, kan Familieretshuset - det tidligere Statsforvaltningen - politianmelde forældrene.

Forældreparret fik registreret drengens navn, Magnus, i september i år, kort inden han fyldte to år. Det fik forældrene hjælp til på kirkekontoret.

- Så på den led er det bragt i orden. Men sagen drejer sig om, at det ikke er indberettet til kirkebogen og dermed til folkeregistret, hvad drengens navn er, siger anklageren.

Sagen er rejst som en bødesag. Der afsiges dom torsdag i næste uge, og det er ifølge Gorm Lund en smule atypisk, at der i en bødesag ikke kommer en afgørelse samme dag, som retsmødet har fundet sted.

Der har dog været ekstra aspekter at overveje i denne sag, mener anklageren.

- Den seneste dom, vi har om det her emne, er tilbage fra 1999. Så bare det om, hvorvidt der skal udmåles samme straf som for 20 år siden, hvis de findes skyldige, er noget, man kan tænke over.

- Når det er nogle regler, der bliver brugt så sjældent, er det ikke altid så ligetil, hvad resultatet af bevisvurderingen skal være, siger anklager Gorm Lund.

I sagen fra 1999 blev hver forælder tildelt en bøde på 400 kroner. Anklageren ønsker ikke at oplyse, hvilken straf han ønsker forældrene idømt.

/ritzau/