En usædvanlig grov sag om børnemishandling skal snart for retten i Næstved.

Her er et ungt forældrepar, der har fem børn, tiltalt for at have slået og afstraffet børnene i parrets hjem.

Volden mod de små børn stod ifølge politiet på i en periode på omkring halvandet år. De mange voldsepisoder, hvor forældrene skal have slået børnene, fandt sted på deres nedlagte landsted.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, startede volden mod de fem børn 30. marts 2020 og løb frem til 11. august 2021.

Det fremgår af tiltalen, at forældrene udnyttede børnenes værgeløse tilstand til at slå dem.

Børnene, der er i dag er i alderen fra fem til otte år, blev slået med flad hånd over fingrene. Men det var ikke den eneste form for vold, som børnene blev udsat for.

Forældrene skulle også have trukket bukserne af børnene og slået dem med flad hånd på ballerne, mens deres søskende skulle overvære afstraffelsen.

Ifølge anklageskriftet blev det ældste barn ikke kun udsat for vold. Det er nemlig politiets opfattelse, at det ældste barn blev afstraffet ved at blive sendt i kolde brusebade.

Det unge forældrepar skal for retten i Næstved i starten af marts.

Mie Sønder Koch er forsvarsadvokat for kvinden. De to har netop mødtes for at tale om sagen.

»Jeg kan oplyse, at min klient nægter sig skyldig, men jeg kan ikke siger mere på nuværende tidspunkt,« siger den kendte forsvarsadvokat.

Ligeledes oplyser forsvarsadvokat Henrik Rasmussen, at den tiltalte mand nægter sig skyldig. Forældrene sidder ikke fængslet.