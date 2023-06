De voldtog deres to egne børn – en søn og en datter – i årevis, fra børnene var syv år gamle.

Børnene blev også tilskyndet til i et par tilfælde at have samleje med hinanden, ligesom også tre andre piger blev udsat for voldtægt eller blufærdighedskrænkelser.

Sådan lyder det rystende indhold i de usædvanlige anklager, som Nordsjællands Politi nu har rejst mod forældrene.

De blev begge anholdt i august sidste år, og sidder stadig varetægtsfængslet.

Børnenes mor ventes at tilstå, når hendes sag 3. juli skal behandles i byretten i Hillerød.

Derimod nægter den 38-årig far sig fortsat skyldig i den rejste tiltale, så hans straffesag ventes først at komme for retten senere – måske omkring årsskiftet.

Begge parrets børn begyndte ifølge anklagerne at blive voldtaget af begge forældrene fra syvårsalderen.

Det skete angiveligt rutinemæssigt. For sønnen i perioder ugentligt og for datteren i perioder dagligt.

Ifølge retsmødebegæringen mod moderen, som B.T. har fået aktindsigt i, udnyttede forældrene deres fysiske og psykiske overlegenhed for at kunne misbruge børnene.

Blandt andet fik børnene ting og penge som modydelse, ligesom forældrene truede med, at de ville komme i fængsel, hvis de blev anmeldt til politiet.

I enkelte tilfælde blev overgrebene også optaget på video og billeder.

Forældreparrets trang til at optage går også igen i et par andre af de i alt otte anklagepunkter.

En dengang cirka 12-årig pige, der var på besøg i familiens hjem, lå for godt en halv snes år siden i dobbeltseng med forældrene.

Her blev hun bedt om at tage billeder af, at den nu anklagede mor udførte oralsex på sin partner.

Desuden legede de ifølge pigens senere forklaring til politiet også en leg, hvor hun nøgen og med bind for øjnene skulle finde et saltkorn placeret på mandens erigerede lem.

Forældreparret var også sammen i bad med den besøgende pige og kommenterede blandt andet hendes kønsbehåring.

På samme badeværelse satte forældrene ifølge politiets anklager også i et par uger skjult videoovervågning op, som både menes at kunne have krænket blufærdigheden hos teenagebørnene og andre personer, der kom i hjemmet og benyttede badeværelset.

Selvom den sigtede mor har skiftet navn under sin varetægtsfængsling, er begge forældre beskyttet af et navneforbud.

Da de forurettede børn ifølge retsplejeloven også har et ubetinget krav på anonymitet i forhold til offentlig omtale, har B.T. udeladt en række konkrete detaljer af tidsmæssig og geografisk karakter.